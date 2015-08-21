Более 30 многодетных семей получили ключи от минских квартир, построенных с участием «Газпрома»

Новости Беларуси. 21 августа «Газпром» подтвердил, что нацелен и на реализацию социальных проектов в Беларуси. В Минске ключи от квартир получили более 30 многодетных семей. Поздравить счастливых жильцов приехали представители городской власти и компании.

О том, что стали обладателями заветной «трешки» в столице, семья Невейко узнала лишь две недели назад. Тогда многодетная мама Оксана и предположить не могла, что сменить свои скромные апартаменты в 40 квадратов смогут так быстро, да и к тому же теперь у них все 80. Комнаты уже разделили.

Оксана Невейко, многодетная мама:

Тут будет наша детская, тут девчонки будут спасть. Вид хороший из окна, детей увидишь.

Пока младшенькие (близняшкам Софе и Ульяне чуть больше года) делают в новой квартире свои первые шаги, средний Артур уже планирует, где разместит свои игрушки.

В это время папа Денис не упускает ни минуты, чтобы по-хозяйски оценить отделку. Говорит, на уровне.

Денис Невейко, многодетный отец:

Постарались. На 9 балов точно. Сильно ждали квартиру, хотели ее до безумия, собирались, последние дни на чемоданах сидели, чтобы сюда заехать, посмотреть

На чемоданах последние недели еще 163 семьи. Именно столько будет жить в новостройке микрорайона. Более 30 из них – для многодетных.

Все новоселы состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строительство квадратов для тех, кто больше, чем в квадрате, и даже в непростое время для мировой экономики – приоритет развития государства. И помощь в этом в том числе и «Газпрома» – пример социальной ответственности бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Лященко, заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Инвестиции в этот проект составили 3,3 миллиона долларов. Это, конечно, не все, что надо было для того, чтобы построить эти квартиры, но это наш посильный вклад. И с учетом этой суммы то количество семей улучшает сегодня жилищные условия.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

Хочу отметить, что с заселением этого дома все семьи, в которых воспитываются четверо и более детей, все те, кто изъявил желание на сегодня строиться, такой возможностью обеспечены.

В ожидании ключей от квартиры только в Минске еще около четырех тысяч многодетных семей. Правда, для более чем половины из них жилье уже начали строить. Планируется, что до конца года введут в эксплуатацию 105 тысяч квадратов. А значит еще сотни семей обретут свои заветные метры. И чтобы обязательно дом, полный детей.