Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села-2015» прошел в Гродненской области

Новости Беларуси. Спортивный азарт с сельским колоритом. Кто быстрее распилит и наколет дров, принесет больше всех воды в ведрах и даже запряжет лошадь на скорость. Захватывающие соревнования прошли 21 августа в Гродно. Все участники в острой борьбе проявили смекалку и умение, а победители получили гордое звание «Властелин села» области.

Наколоть дров, принести воды и даже запрячь лошадь. Повседневные дела – в состязательном зачете. Молодые семьи из сельской местности Гродненского региона взялись за топор, чтобы выяснить, кто же в итоге «Властелин села». Перед стартами 14 команд демонстрируют свои творческие способности.

Семья Нечай сразиться за чемпионский титул приехала в полном составе. Говорят, о проекте узнали случайно и, обсудив на семейном совете, приняли общее решение подать заявку на участие.

Денис Нечай, участник республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2015»:

Естественно, в деревне дома топятся деревом, и приходилось и пилить, и рубить, и складывать.

Спортивные страсти на площадке разыгрались с первых секунд. Все как в спорте, только на трудовом поле. У каждой команды – своя группа поддержки. А победителей и проигравших порой разделяли доли секунды.

Пожалуй, самым зрелищным стал конкурс дровосеков. Здесь молодые семьи должны были вместе сначала распилить деревянную чурку, затем порубить колодки и сложить дрова. Победа в нем зависит от слаженных действий каждого члена команды.

У каждой семьи – свой секрет спортивного успеха. Кто-то накануне усиленно тренировался и привез с собой личный «спортивный инвентарь».

Юрий Варган, участник республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2015»:

К конкурсу готовился, можно сказать, долго. Не одну машину дров перепилил, перерубил. Наточил инструмент. Надеюсь в конкурсе победить.

Другие оттачивали мастерство прямо на площадке, вспоминая, чему их еще бабушка учила.

В итоге до финиша дошли все. Справились даже с самым сложным заданием. Правильно запрягли лошадь даже те, кто раньше боялся близко подойти к ней.

Семейный проект «Властелин села», а именно так называются деревенские спортивные игры, проходит не один год. Как утверждают организаторы, с тех пор не только подготовка участников изменилась, преобразилось и село.

Александр Ковш, организатор республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2015»:

Действительно, те деньги, которые государство вкладывает в агрогородки, в поддержку села, в сельское производство, дают отдачу. Дают отдачу в том, что молодые семьи закрепляются в сельской местности. И мы видим, как они у себя строят дома, как обустраивают свои сельские подворья, как ведут хозяйство.

Стимулов для лидерства у сегодняшних участников соревнований было немало. Победителям достались почетные звания, дипломы, кубки и право представлять свой регион уже на республиканском этапе конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.