День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля

2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Ровно 16 лет назад, 2 апреля в 1996 году, президенты двух стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе Беларуси и России. И ровно через год был подписан Договор о Союзе двух государств. Это дало новый импульс процессу интеграции, открыло новые возможности для сближения двух братских народов.

Именно Союз Беларуси и России стал хорошим фундаментом для других форм интеграции на постсоветском пространстве. Так, только в этом году начало действовать Единое экономическое пространство, которое позволило странам обеспечить свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Кроме того, в последнее время активно обсуждается преобразование ЕврАзЭС в новое объединение – Евразийский экономический союз. Это более тесная форма интеграции уже с наднациональными органами.

Беларусь и Россия существенно продвинулись и в обеспечении равенства прав граждан двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Соглашения и договоры направлены на то, чтобы граждане двух государств не чувствовали себя иностранцами на территории соседа. Это относится и к вопросам социального обеспечения, вопросов трудоустройства, вопросов передвижения по территории, вопросов пересечения границы.

Мы можем говорить об успехах в области военно-технического сотрудничества, военного сотрудничества, в сфере безопасности, в сфере борьбы с преступностью.

С Днем единения народов Беларуси и России граждан двух стран поздравил председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Александр Лукашенко. «Союз Беларуси и России стал настоящим флагманом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Уникальные наработки, созданные и приумноженные в рамках союзного строительства с учетом передовых моделей межгосударственных отношений, мы результативно используем в более широких интеграционных форматах» – говорится в поздравлении.

По случаю Дня единения народов Беларуси и России президенты двух стран обменялись поздравлениями. Александр Лукашенко также направил поздравления председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства Российской Федерации, избранному и не вступившему в должность президенту этой страны Владимиру Путину.

Основные торжества в честь Дня единения народов Беларуси и России пройдут 2 апреля в обеих столицах. В них примут участие государственные и общественные деятели, представители национально-культурных объединений.

В Минске торжественное собрание пройдет в Большом зале Белгосфилармонии. В праздничном концерте примут участие известные белорусские и российские артисты. Ну а центром торжеств в Москве станет Государственный академический Малый театр.