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Международный пункт пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе работает в штатном режиме

30 марта 2012 13:33
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Новости Беларуси, Брестская область. В пресс-службе Брестской пограничной группы сообщили, что международный пункт пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе работает в штатном режиме. К выходным с польской стороны очередь большегрузов обычно увеличивается, но ситуация контролируемая.

Из-за недавней забастовки польских перевозчиков в пункте пропуска «Брузги» на въезд в Беларусь возникла многокилометровая пробка из фур. Нагрузка на «Козловичи» возросла.

Сейчас в этом пункте пропуска с польской стороны пересечения границы ожидают около 200 грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная граница Беларуси

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