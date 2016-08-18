Прямой эфир

В Беларуси создан банк генетических ресурсов лесных и сельхозрастений

18 августа 2016 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальный банк генетических ресурсов сельскохозяйственных и лесных растений создан в Беларуси. Тема обеспечения продовольственной безопасности страны легла в основу работы, которая претендует на соискание госпремии в области науки и техники. Всего девять таких проектов. В финал выйдут только три. Они должны отличаться тематикой, а главными критериями оценки станет экономический потенциал и эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Козловская, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:
У нас на сегодняшний день уже посадочного материала перепроизводство, можно сказать, по плодовым культурам. И мы активно предлагаем в Россию и Казахстан. Более того, нашими разработками заинтересовались и в Европе.   

# общество # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
В Пинске задержан фальшивомонетчик, который печатал деньги на струйном принтере
18 августа 2016 09:40

В Пинске задержан фальшивомонетчик, который печатал деньги на струйном принтере

Белорусские военные – об участии в армейских международных играх «АрМИ-2016»
18 августа 2016 08:06

Белорусские военные – об участии в армейских международных играх «АрМИ-2016»

Психолог Нина Козырева: Насколько полезно раннее развитие детям?
18 августа 2016 07:28

Психолог Нина Козырева: Насколько полезно раннее развитие детям?