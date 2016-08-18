Подросток в соцсетях: как в погоне за идеалом не пожертвовать своей самооценкой?

Что съели на завтрак? Как прошла суббота? Какая маска была сделана на ночь? По некоторым аккаунтам в социальных сетях можно проследить жизнь, а иногда и режим дня человека. Как правило, аккаунты людей, которым есть, чем похвастаться, находятся в свободном доступе.

Одной из популярных белорусских девушек в Инстаграмме – Светлана Лис. В прошлом – солистка группы «Топлесс», имеет почти 23 тыс. подписчиков.

13-летняя Даша в Инстаграмме зарегистрировалась недавно. Но её уже можно назвать активным пользователем этой социальной сети.

Социальные сети пестрят фотографиями ухоженных, стройных девушек. Одни корректируют внешность с помощью Фотошопа, другие отправляются за губами ещё и к хирургам. Результат один – подросток видит девушку с якобы «идеальной внешностью».

Самооценка – своеобразный внутренний фундамент человека. Психологи утверждают, что осознание себя, как личности, происходит примерно в 3 года. В дальнейшем, внешние и внутренние факторы влияют на формирование самооценки.

Период взросления можно превратить в превращение из «гадкого утёнка» в лебедя. В один момент подросток замечает, что нос не такой ровный, как хотелось бы; фигура – не устраивает; нет дорогих вещей, идеальных путешествий.

Чтобы ребёнок не пожертвовал своей самооценкой в погоне за идеалом, родителям следует вести себя очень осторожно и грамотно.

Будьте внимательны к своим детям. Помогайте им найти себя! Делитесь положительными эмоциями с друзьями и помните, что виртуальный мир никогда не заменит живое общение.