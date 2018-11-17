День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Новости Беларуси. Под Минском 17 ноября отмечали День артиллериста – громко, масштабно и почти как в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поле боя вышли участники военно-исторических клубов Беларуси и России. Импровизированную битву посвятили всем ветеранам и военнослужащим ракетных войск и артиллерии. Увидеть реконструкцию Сталинградской битвы приехали десятки зрителей. Гостям представили также боевую технику и оружие военного времени. А еще каждый желающий мог пострелять из пистолета и винтовки.

Сергей Стариков, реконструктор военно-исторического клуба «Эпоха»:

Занимаемся военно-исторической реконструкцией около 18 лет. Причем разные эпохи – и Первая мировая война, и Вторая, наополеоника. Военно-историческая реконструкция сама по себе подразумевает то, что ты должен читать литературу, просматривать хронику и, естественно, общаться между собой.

Я думаю, что для патриотизма и знания истории. Например, КВ-1 – это экипаж Колобанова.

Сергей Цвилик, реконструктор военно-исторического клуба «Эпоха»:

В первую очередь это для памяти людской важно. Показать, как это было, чтобы ни в коем случае такое не повторилось опять. Потому что игра игрой, но за те 15-20 минут, пока это происходит, ты понимаешь, насколько это все было тяжело и ужасно в реальной жизни.