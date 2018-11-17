Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»

Новости Беларуси. 17 ноября талантливую молодежь чествовали в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 ноября талантливую молодежь чествовали в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Награды вручили легендарные спортсмены, выдающиеся ученые, представители госорганов и общественных организаций. Ребята также представили свои проекты, предложили свои решения в борьбе с онкозаболеваниями и развитии фармацевтики в стране и мире.
Олег Мосин, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Я предоставлял проект о том, как использовать собственные клетки иммунной системы организма человека для доставки лекарственных препаратов непосредственно к опухолевым клеткам. То есть как мы можем использовать резервы своего организма для того, чтобы эффективно и точно в цель доставлять необходимый яд для опухолевых клеток, если можно так выразиться.
Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
Почему в мире самое главное – это университетская наука? Потому что там молодые работают. И увидеть в этом то, что они предлагают, увидеть рациональное зерно – это задача более старшего поколения.
Участие в мероприятии приняли и зарубежные гости. Артур Таймазов, один из самых титулованных спортсменов и олимпийский чемпион, встретился с ребятами, которые только делают первые шаги к олимпийскому золоту, но уже достойно представляют нашу страну на международных стартах.
Артур Таймазов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:
Нужно с молодежью почаще общаться. Нужно им рассказывать, через что нужно пройти для того, чтобы достичь своей цели. И вот эти глаза, которые ярко горят, мечтают так же встать на первую ступеньку олимпийского пьедестала – это уже о многом говорит.
В национальном проекте приняли участие около 1000 молодых людей со всей страны. В элитарном клубе молодых талантов обещают и дальше искать юных гениев.