Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»

Новости Беларуси. 17 ноября талантливую молодежь чествовали в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды вручили легендарные спортсмены, выдающиеся ученые, представители госорганов и общественных организаций. Ребята также представили свои проекты, предложили свои решения в борьбе с онкозаболеваниями и развитии фармацевтики в стране и мире.

Олег Мосин, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Я предоставлял проект о том, как использовать собственные клетки иммунной системы организма человека для доставки лекарственных препаратов непосредственно к опухолевым клеткам. То есть как мы можем использовать резервы своего организма для того, чтобы эффективно и точно в цель доставлять необходимый яд для опухолевых клеток, если можно так выразиться.

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Почему в мире самое главное – это университетская наука? Потому что там молодые работают. И увидеть в этом то, что они предлагают, увидеть рациональное зерно – это задача более старшего поколения.

Участие в мероприятии приняли и зарубежные гости. Артур Таймазов, один из самых титулованных спортсменов и олимпийский чемпион, встретился с ребятами, которые только делают первые шаги к олимпийскому золоту, но уже достойно представляют нашу страну на международных стартах.

Артур Таймазов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:

Нужно с молодежью почаще общаться. Нужно им рассказывать, через что нужно пройти для того, чтобы достичь своей цели. И вот эти глаза, которые ярко горят, мечтают так же встать на первую ступеньку олимпийского пьедестала – это уже о многом говорит.