Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Свое путешествие по дорогам освобождения начала мобильная экспозиция, подготовленная сотрудниками Музея Великой Отечественной. Вплоть до 3 июля участники марафона будут пополнять ее, собирая фотографии погибших в годы войны.

Новости Беларуси. По местам боевой славы. Молодежный марафон «75» отправился в путь. Акция, посвященная юбилею освобождения Беларуси, стартовала 11 июня у стелы «Минск-город герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результатом кропотливой работы станет создание альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы». На его страницах разместят снимки представителей молодого поколения и фото их предков-победителей. Внести вклад в создание проекта может каждый житель страны.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

По всей стране у нас пройдут масштабные самые разные мероприятия: это и наш open-air «Цветы Великой Победы», это и открытые диалоги, где мы пообщаемся о современных, быть может, поднимем какие-то проблемы, какие сегодня существуют, по попыткам фальсификации истории.

Сегодня молодежь – это именно те люди, которые стоят на защите великой памяти у нашей Великой Победы. Для нас это самое главное.