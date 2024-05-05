Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации

В Беларуси в свое время не отказались от обязательной военной службы, как это делали во многих странах. И не упускали возможности нас покритиковать за это. Тогда казалось, что мир в регионе – это что-то само собой разумеющееся, но ситуация заставила многих взглянуть на вопросы обороноспособности под другим углом. Так, большинство жителей Франции поддерживают восстановление обязательной срочной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этом настаивает и Макрон.

О возвращении воинской обязанности все чаще говорят в Германии и Великобритании. В Италии с 2005 года армия является полностью профессиональной. Но правительство Мелони сейчас всерьез задумывается над возвращением к призыву. Речь о том, что молодые люди добровольно могли бы поступать на службу на 40 дней.

Хорватия и Германия рассматривают возврат обязательной военной службы, а Дания намерена призвать женщин. Польша же хочет помочь Киеву: призвала принять решение на уровне ЕС о передаче Украине мужчин призывного возраста. Защитников страны там не хватает. Украинцы троллят в соцсетях, что скоро начнут призывать и четвероногих солдат.