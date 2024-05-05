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Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации

05 мая 2024 16:46
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В Беларуси в свое время не отказались от обязательной военной службы, как это делали во многих странах. И не упускали возможности нас покритиковать за это. Тогда казалось, что мир в регионе – это что-то само собой разумеющееся, но ситуация заставила многих взглянуть на вопросы обороноспособности под другим углом. Так, большинство жителей Франции поддерживают восстановление обязательной срочной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этом настаивает и Макрон.

Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации-1

О возвращении воинской обязанности все чаще говорят в Германии и Великобритании. В Италии с 2005 года армия является полностью профессиональной. Но правительство Мелони сейчас всерьез задумывается над возвращением к призыву. Речь о том, что молодые люди добровольно могли бы поступать на службу на 40 дней.

Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации-4

Хорватия и Германия рассматривают возврат обязательной военной службы, а Дания намерена призвать женщин. Польша же хочет помочь Киеву: призвала принять решение на уровне ЕС о передаче Украине мужчин призывного возраста. Защитников страны там не хватает. Украинцы троллят в соцсетях, что скоро начнут призывать и четвероногих солдат.

Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации-7

Моя собака сейчас призывного возраста, и я не удивлюсь, если завтра напишут закон и начнут мобилизировать собак. Вторую машину в семье же могут мобилизировать, но только не в семье депутата. Правильно?

Дембель-2024 – из 38-й брестской бригады уволено больше 300 солдат-срочников.

# Международная политика

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