Прямой эфир

«Мы не адчуваем, што мы нейкая далёкая вёска»: почему выпускники Деревнянской средней школы возвращаются работать на малую родину?

04 июня 2018 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большинство сельских школьных выпускников, как правило, мечтают покорить столицу. Но Деревнянская средняя школа – исключение, рассказали в программе «Центральный регион». Ее выпускники возвращаются обратно на малую родину. Чем так притягательно это место для них?

Мария Шумчик, директор Деревнянской средней школы Столбцовского района:
Сакрэт у тым, што гэта высокі прафесійны склад педагагічнага калектыву. З 33 педагогаў у нас 20 маюць вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. Адзін настаўнік мае катэгорыю «Настаўнік-метадыст». І 22 педагога – гэта былыя выпускнікі школы.
Я лічу, што тут зямля такая – ёсць нейкі магніт, які прыцягвае ў нашу ўстанову адукацыі працаваць. Вельмі прыгожая веска, унікальная сваей гісторыяй. Мы не адчуваем, што мы нейкая далекая вёска. У нас усё ёсць: цудоўны соцыум, школа мастацтваў, касцел, прыгожыя маляўнічыя мясціны. Ёсць, дзе пражываць. І людзі задаволены тым, што вярнуліся ў сваю вёску.

# Школы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанка оплатила диванчик и ожидала заказ более трех месяцев. Решить вопрос помогли корреспонденты СТВ
04 июня 2018 13:00

Минчанка оплатила диванчик и ожидала заказ более трех месяцев. Решить вопрос помогли корреспонденты СТВ

Минск может похвастаться местами нетронутой природы. Экологические тропы в столице занесут на интерактивные карты
04 июня 2018 12:02

Минск может похвастаться местами нетронутой природы. Экологические тропы в столице занесут на интерактивные карты

«Он нужен для изучения Минска, для прогулок». Какие места столицы входят в маршрут «Зеленое велокольцо»?
04 июня 2018 11:57

«Он нужен для изучения Минска, для прогулок». Какие места столицы входят в маршрут «Зеленое велокольцо»?