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Делом финансовой пирамиды «МММ-2011» будет заниматься Следственный комитет

26 марта 2012 13:30
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КГБ Беларуси передал все материалы дела о финансовой пирамиде «МММ-2011» в Следственный комитет. Теперь данная структура будет заниматься расследованием этого преступления.

Деятельность мошеннической структуры пресекли сотрудники КГБ в ходе недавней спецоперации. В отношении организаторов белорусского отделения этого проекта возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. Из семерых задержанных пятерым были предъявлены обвинения, двое находятся в статусе подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственной группой тщательно проанализированы материалы, поступившие к нам из Комитета государственной безопасности, произведены обыски в офисах компании. Проводятся другие необходимые следственные действия, в ходе которых будет установлена причастность каждого из задержанных к преступной деятельности.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Криминал

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