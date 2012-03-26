Делом финансовой пирамиды «МММ-2011» будет заниматься Следственный комитет

КГБ Беларуси передал все материалы дела о финансовой пирамиде «МММ-2011» в Следственный комитет. Теперь данная структура будет заниматься расследованием этого преступления.

Деятельность мошеннической структуры пресекли сотрудники КГБ в ходе недавней спецоперации. В отношении организаторов белорусского отделения этого проекта возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. Из семерых задержанных пятерым были предъявлены обвинения, двое находятся в статусе подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственной группой тщательно проанализированы материалы, поступившие к нам из Комитета государственной безопасности, произведены обыски в офисах компании. Проводятся другие необходимые следственные действия, в ходе которых будет установлена причастность каждого из задержанных к преступной деятельности.