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Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше, отмечает 75-летие

26 марта 2012 13:19
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Польский политик, деятель белорусской диаспоры в Польше Ян Сычевский отмечает 75-летие. С юбилеем председателя Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше поздравил Президент Беларуси.

Под руководством Яна Сычевского товарищество стало наиболее активным из общественных объединений белорусов в соседней стране. И уже на протяжении многих лет Ян Сычевский – организатор и идейный вдохновитель популярного традиционного Всепольского фестиваля белорусской песни в Белостоке, который стал самой масштабной иллюстрацией творчества белорусской диаспоры в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Юбилеи # Ян Сычевский # Белорусское общественно-культурное товарищество в Польше

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