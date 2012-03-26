Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше, отмечает 75-летие

Польский политик, деятель белорусской диаспоры в Польше Ян Сычевский отмечает 75-летие. С юбилеем председателя Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше поздравил Президент Беларуси.

Под руководством Яна Сычевского товарищество стало наиболее активным из общественных объединений белорусов в соседней стране. И уже на протяжении многих лет Ян Сычевский – организатор и идейный вдохновитель популярного традиционного Всепольского фестиваля белорусской песни в Белостоке, который стал самой масштабной иллюстрацией творчества белорусской диаспоры в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.