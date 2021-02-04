Прямой эфир

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?

04 февраля 2021 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первое заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка пройдет 17 февраля в суде Московского района Минска. Об этом стало известно 4 февраля в ходе предварительного заседания Верховного суда по этому уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые подробности громкого процесса в материале Ксении Худолей.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Под конвоем в зал доставили шесть обвиняемых. Это пять бывших замов Виктора Бабарико и партнер по серому бизнесу. Все они полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-4

Ксения Худолей:
Бадей, Добролет, Кузьмич, Ильясюк, Шабан – бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. На скамье подсудимых когда-то замы председателя правления за получение крупных взяток. За дачу внушительных денежных сумм должностным лицам отвечать перед законом будет совладелец и руководитель компании «Активлизинг» Виктор Кобяк. Все они – звенья одной преступной цепи. Но цепь эта, стоит полагать, разорвалась.

Все фигуранты, за исключением Виктора Бабарико, признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. 4 февраля на предварительном заседании как раз и рассматривался вопрос соблюдения условий этого сотрудничества.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-7

Ксения Худолей:
Здесь все без инсинуаций и домыслов. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием – законный шанс для нечистых на руку смягчить наказание. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такой механизм: обвиняемый добровольно и обязательно в присутствии адвоката соглашается признать вину и помочь расследованию. Выдает ценную информацию о подельниках и обстоятельствах преступления, содействует в розыске незаконно приобретенного имущества, возвращает награбленные деньги.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-10

Все шесть досудебных соглашений сегодня признаны судом состоявшимися. И обвиняемые, и прокурор подтвердили, что перечисленные условия соблюдены. Практика так называемой сделки со следствием – довольно популярный у адвокатов разных стран способ действительно помочь клиенту. Но работает такая «лояльность закона» лишь в случае искреннего осознания обвиняемым своего проступка, чего нельзя сказать о главном фигуранте дела, который 4 февраля в зале суда не присутствовал.

Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-13

Ксения Худолей:
Виктору Бабарико вменяется получение взятки в особо крупном размере организованной группой и отмывание нелегальных доходов. Известно, что будучи в кресле главы банка, Бабарико создал из числа шести своих заместителей организованную преступную группу. С января 2004 по июнь 2020 года они принимали от ряда компаний откаты за выдачу «удобных» кредитов. За это время подельники получили без малого 30,5 миллионов рублей.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-16

Известно немало преступных схем, проворачиваемых в банках разных стран мира. Около 3 миллионов долларов вывел через липовые кредиты экс-глава ярославского Булгар банка в России.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-19

За мошенничество и превышение полномочий Сергея Довиденко осудили на четыре года. На 15 лет за растрату в тюрьму отправился бывший глава крупнейшего банка Азербайджана.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-22

За хищение и отмывание через продажу недвижимости трибунал Ватикана приговорил к лишению свободы бывшего главу банка страны.

Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?-25

Дело том-менеджеров Белгазпромбанка претендует на звание самого крупного коррупционного преступления в истории Беларуси. И первое судебное заседание уже назначено на 17 февраля.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Юрий Воскресенский # Ксения Худолей # Кирилл Бадей # Сергей Добролет # Дмитрий Кузьмич # Александр Ильясюк # Сергей Шабан # Виктор Кобяк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ректор Академии управления: «Важно вести диалог и работать вживую с подрастающим поколением»
04 февраля 2021 17:00

Ректор Академии управления: «Важно вести диалог и работать вживую с подрастающим поколением»

Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него
04 февраля 2021 16:58

Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него

Андрей Муковозчик: факты в онлайн-пространстве нагло передёргиваются, мы уже утомились ежедневно ловить «независимых» за руку
04 февраля 2021 16:29

Андрей Муковозчик: факты в онлайн-пространстве нагло передёргиваются, мы уже утомились ежедневно ловить «независимых» за руку