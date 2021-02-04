Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что известно по итогам предварительного судебного заседания?

Новости Беларуси. Первое заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка пройдет 17 февраля в суде Московского района Минска. Об этом стало известно 4 февраля в ходе предварительного заседания Верховного суда по этому уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые подробности громкого процесса в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Под конвоем в зал доставили шесть обвиняемых. Это пять бывших замов Виктора Бабарико и партнер по серому бизнесу. Все они полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.

Ксения Худолей:

Бадей, Добролет, Кузьмич, Ильясюк, Шабан – бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. На скамье подсудимых когда-то замы председателя правления за получение крупных взяток. За дачу внушительных денежных сумм должностным лицам отвечать перед законом будет совладелец и руководитель компании «Активлизинг» Виктор Кобяк. Все они – звенья одной преступной цепи. Но цепь эта, стоит полагать, разорвалась. Все фигуранты, за исключением Виктора Бабарико, признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. 4 февраля на предварительном заседании как раз и рассматривался вопрос соблюдения условий этого сотрудничества.

Ксения Худолей:

Здесь все без инсинуаций и домыслов. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием – законный шанс для нечистых на руку смягчить наказание. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такой механизм: обвиняемый добровольно и обязательно в присутствии адвоката соглашается признать вину и помочь расследованию. Выдает ценную информацию о подельниках и обстоятельствах преступления, содействует в розыске незаконно приобретенного имущества, возвращает награбленные деньги.

Все шесть досудебных соглашений сегодня признаны судом состоявшимися. И обвиняемые, и прокурор подтвердили, что перечисленные условия соблюдены. Практика так называемой сделки со следствием – довольно популярный у адвокатов разных стран способ действительно помочь клиенту. Но работает такая «лояльность закона» лишь в случае искреннего осознания обвиняемым своего проступка, чего нельзя сказать о главном фигуранте дела, который 4 февраля в зале суда не присутствовал. Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него

Ксения Худолей:

Виктору Бабарико вменяется получение взятки в особо крупном размере организованной группой и отмывание нелегальных доходов. Известно, что будучи в кресле главы банка, Бабарико создал из числа шести своих заместителей организованную преступную группу. С января 2004 по июнь 2020 года они принимали от ряда компаний откаты за выдачу «удобных» кредитов. За это время подельники получили без малого 30,5 миллионов рублей.

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