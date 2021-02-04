Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него

Юрий Воскресенский, политолог:

Я думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении, потому что Президент на круглом столе ему делал предложение раскаяться и вернуть все стране и народу. И если бы он берег своих людей (а мы знаем, что сейчас судят именно его команду), он бы сделал все, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него. Но он, возможно, считает себя мессией и хочет кого-то там спасти, но не может спасти даже своих людей, которые случайно попали в этот водоворот из-за того, что доверились, скажем так, одному незрелому политику.