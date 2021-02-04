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Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него

04 февраля 2021 16:58
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Новости Беларуси. Первое заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка пройдет 17 февраля в суде Московского района Минска. Об этом стало известно 4 февраля в ходе предварительного заседания Верховного суда по этому уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Бадей, Добролет, Кузьмич, Ильясюк, Шабан – бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. На скамье подсудимых когда-то замы председателя правления за получение крупных взяток. За дачу внушительных денежных сумм должностным лицам отвечать перед законом будет совладелец и руководитель компании «Активлизинг» Виктор Кобяк. Все они – звенья одной преступной цепи. Но цепь эта, стоит полагать, разорвалась.

Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него-4

Все фигуранты, за исключением Виктора Бабарико, признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. 4 февраля на предварительном заседании как раз и рассматривался вопрос соблюдения условий этого сотрудничества.

Воскресенский о Бабарико: если бы он берёг своих людей, он бы сделал всё, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него-7

Юрий Воскресенский, политолог:
Я думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении, потому что Президент на круглом столе ему делал предложение раскаяться и вернуть все стране и народу. И если бы он берег своих людей (а мы знаем, что сейчас судят именно его команду), он бы сделал все, чтобы их спасти и чтобы семьи этих людей не страдали из-за него. Но он, возможно, считает себя мессией и хочет кого-то там спасти, но не может спасти даже своих людей, которые случайно попали в этот водоворот из-за того, что доверились, скажем так, одному незрелому политику.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Юрий Воскресенский # Ксения Худолей # Кирилл Бадей # Сергей Добролет # Дмитрий Кузьмич # Александр Ильясюк # Сергей Шабан # Виктор Кобяк # Фотофакт

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