Делегатом ВНС станет Владислав Голяк: «Вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников»

Одним из делегатов станет Владислав Голяк, врач с многолетним опытом. Долгие годы он возглавлял Сморгонскую районную больницу. А потому не просто понимает, какие проблемы есть в сфере здравоохранения, но знает пути их решения. Среди инициатив и предложений – правовая защита работников здравоохранения, контроль за здоровьем сотрудников и добровольное медицинское страхование.

Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения:

Я работаю в здравоохранении – наверное, для меня более важна сама система здравоохранения, как она будет развиваться. С точки зрения профсоюзной сегодня, наверное, вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников, хотя его нельзя преломить именно к медицинским работникам. Вопросы защиты медицинских работников от третьих лиц – это очень актуально сегодня. Вопросы эти поднимались и на съезде Федерации, но и одновременно, я думаю, будем поднимать на Всебелорусском собрании. Поэтому делегация медицинских работников и Гродненской области будет акценты делать именно на это.