СК: более 50 сотрудников милиции пострадали в Пинске и Бресте 9 и 10 августа
Новости Беларуси. Более 50 сотрудников милиции пострадали во время несанкционированных массовых акций в Пинске и Бресте 9 и 10 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники беспорядков использовали камни, тротуарную плитку, арматуру и городские урны. По данным следствия, также пострадали здания, служебный транспорт и городское имущество. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 50 тысяч рублей.
Дмитрий Конопляник, генерал-майор юстиции, начальник управления Следственного комитета по Брестской области:
Допрошено значительное количество свидетелей, проведены осмотры мест происшествий, предметов, изъятых в ходе осмотров мест происшествий. Особое внимание уделялось изучению записей с камер видеонаблюдения, а также видеозаписей, размещенных в сети Интернет и на мобильных телефонах самих участников этих противоправных действий. Это позволило детально установить участие каждого фигуранта и детально установить именно им совершенное противоправное действие.
Сами участники массовых беспорядков по-разному оценили мотивы своих действий. Ряд из них признал, что поддался провокационным призывам в Telegram-канале. Отдельные находились на протестных акциях из любопытства, но в последующем под влиянием толпы приняли участие в противоправных действиях. Статья 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность за организацию либо активное участие в массовых беспорядках и предусматривает меру наказания в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.
На данный момент следственным подразделением Брестской области передано в суд больше 30 уголовных дел – хулиганство, надругательство над госсимволикой, насильственные действия. Все фигуранты задержаны, некоторые помещены под домашний арест. Факт, который отмечают правоохранители: среди участников акций зафиксировано немалое число несовершеннолетних.