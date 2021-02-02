СК: более 50 сотрудников милиции пострадали в Пинске и Бресте 9 и 10 августа

Новости Беларуси. Более 50 сотрудников милиции пострадали во время несанкционированных массовых акций в Пинске и Бресте 9 и 10 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники беспорядков использовали камни, тротуарную плитку, арматуру и городские урны. По данным следствия, также пострадали здания, служебный транспорт и городское имущество. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 50 тысяч рублей.