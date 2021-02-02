«Интересно управлять этой машиной». Какая специальность востребована у курсантов в Печах?

Новости Беларуси. В учебном центре в Печах, несмотря на морозную погоду, сейчас жарко. Курсанты осеннего набора активно осваивают новые специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди самых востребованных – «управление габаритными многоосными машинами». Выпускникам этого профиля предстоит в качестве водителей войти в состав расчетов зенитных ракетных комплексов С-300 и тактических ракетных комплексов «Точка».

Программа подготовки схожа с той, что проходят на гражданке соискатели категории «С»: заезд в бокс задним ходом, движение по ограниченному проезду, змейка, эстакада. Особенность в том, что основной километраж наматывается на полигоне в условиях бездорожья.

Илья Минаев, курсант:

Достаточно интересно управлять этой машиной, ощущения абсолютно новые, так как автомобиль БАЗ-5921 обладает уникальным свойством: у него поворачиваются как передний мост, так и задний, когда рулем работаешь. Приходилось к этому привыкать. Процесс обучения происходит интересно, занимаемся как в классе, так и в парке, показывают преподаватели устройство автомобиля уже на практическом примере. Процесс обучения проходит очень быстро, и служба проходит быстро.