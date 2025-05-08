Яростно били фашистов! Какой след словацкие солдаты оставили в истории Беларуси?

Когда Родина не стала последним пристанищем, но имена героев вписаны в память людей навсегда. В репортаже Анны Корольчук.

Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны интернационален. Представители 89 стран боролись за нашу общую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внесли свой вклад и жители Словакии. Делегация этой страны 8 мая приняла участие в митинге «Нас сплотила Победа», который состоялся в Ельске.

Единственный словак, удостоенный звания Героя Советского Союза, капитан Ян Налепка оставил яркий след в истории Ельского района. В мае 1943-го, охраняя по приказу вермахта оккупированную территорию, он перешел на сторону советских партизан и организовал отряд из бывших чехословацких военнослужащих.

Марина Сугак, научный сотрудник Ельского краеведческого музея:

Ян Налепка торжественно дал клятву на верность совместной борьбе против фашистов. Так как словацкие солдаты были хорошо подготовлены, их привлекали к различным боевым операциям, таким как подрыв рельсового полотна, позже, когда примкнули к соединению Александра Николаевича Сабурова, отряд освобождал и Давид-Городок, и город Овруч.

Запомнился антифашист не только своей отвагой, но и гуманным отношением к местным жителям. Детей угощал сладостями, со взрослыми делился медикаментами. Рассказывал и новости из сводок Совинформбюро. Словацким солдатам тогда удалось спасти десятки жизней. Они помогали освобождать из плена белорусских подпольщиков и связных.