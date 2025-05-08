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Яростно били фашистов! Какой след словацкие солдаты оставили в истории Беларуси?

08 мая 2025 18:18
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Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны интернационален. Представители 89 стран боролись за нашу общую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внесли свой вклад и жители Словакии. Делегация этой страны 8 мая приняла участие в митинге «Нас сплотила Победа», который состоялся в Ельске. 

Когда Родина не стала последним пристанищем, но имена героев вписаны в память людей навсегда. В репортаже Анны Корольчук.

Яростно били фашистов! Какой след словацкие солдаты оставили в истории Беларуси?-2

Единственный словак, удостоенный звания Героя Советского Союза, капитан Ян Налепка оставил яркий след в истории Ельского района. В мае 1943-го, охраняя по приказу вермахта оккупированную территорию, он перешел на сторону советских партизан и организовал отряд из бывших чехословацких военнослужащих. 

Яростно били фашистов! Какой след словацкие солдаты оставили в истории Беларуси?-4

Марина Сугак, научный сотрудник Ельского краеведческого музея:
Ян Налепка торжественно дал клятву на верность совместной борьбе против фашистов. Так как словацкие солдаты были хорошо подготовлены, их привлекали к различным боевым операциям, таким как подрыв рельсового полотна, позже, когда примкнули к соединению Александра Николаевича Сабурова, отряд освобождал и Давид-Городок, и город Овруч. 

Запомнился антифашист не только своей отвагой, но и гуманным отношением к местным жителям. Детей угощал сладостями, со взрослыми делился медикаментами. Рассказывал и новости из сводок Совинформбюро. Словацким солдатам тогда удалось спасти десятки жизней. Они помогали освобождать из плена белорусских подпольщиков и связных. 

Яростно били фашистов! Какой след словацкие солдаты оставили в истории Беларуси?-6

Даниэль Шмигула, временный поверенный в делах Словакии в Беларуси:
Ян Налепка считается военным героем не только в Беларуси, но и в Словакии. Он погиб довольно молодым в бою. Каждая суверенная страна сама решает, какая часть истории будет их исторической традицией.

Яростно били фашистов! Какой след словацкие солдаты оставили в истории Беларуси?-8

К митингу у мемориального знака в честь Яна Налепки присоединилась делегация из Словакии. Герой-антифашист стал своеобразным символом братства народов, которые боролись за общую Победу. На памятный знак легли цветы с ленточками в цвет национальных флагов Беларуси и Словакии. 

Далее смотрите в видео. 

# Великая Отечественная война # Анна Корольчук

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