46 специалистов получат финансирование для реализации своих проектов

В 2025 году президентские гранты получат 46 специалистов, которые трудятся в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За счет средств грантов они смогут реализовать свои проекты, направленные на развитие отечественных научных школ, повышение качества обучения учащихся и студентов, разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализацию новаторских культурных и молодежных проектов.

Талантливые специалисты в нашей стране всегда могут рассчитывать на поддержку государства и лично Президента. Вот уже 12 лет подряд пытливые умы имеют возможность посоревноваться за президентские гранты на воплощение своих идей. Оцениваются прежде всего актуальность, значимость, масштаб практического использования и общественного признания проектов.