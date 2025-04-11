Марафон чистоты – 12 апреля состоится республиканский субботник

Уже завтра, 12 апреля, состоится республиканский субботник. В марафоне чистоты и порядка примут участие сотни тысяч жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трудовые коллективы, представители общественных организаций, молодежь будут задействованы на рабочих местах и закрепленных территориях. Запланированы акции по озеленению и благоустройству населенных пунктов, зон отдыха. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделят наведению порядка на знаковых объектах, в местах боевой и воинской славы, а также захоронений воинов и партизан времен войны. В каждом районе уже определен план работ. Организации и коллективы обеспечат необходимым инвентарем.

Елена Климович, мастер участка благоустройства Дзержинского ЖКХ:

Что касается выполнения работ с привлечением техники, планируется в трех местах выполнение крупных работ. Первое – это улица Чкалова, снос нежилого здания. Дальше техника будет направлена с привлечением крупных организаций, где требуется такая мужская сила – это озеро Дягильно. И также у нас был проблемный сквер, который находится за территорией Дзержинской больницы. В этом году также есть проект, который уже начали реализовать в рамках первого районного субботника. Сельсоветы также организовали работы по уборке кладбищ в преддверии православных праздников, воинских захоронений.

Денежные средства, заработанные в день республиканского субботника, направят на специальный счет райисполкомов и после облиспокома. Вырученные деньги пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси в Минске.