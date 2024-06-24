Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы

Беларусь и Россию также объединяет общее историческое прошлое. По традиции, первой точкой маршрута рабочего визита губернатора Ленобласти Александра Дрозденко стала площадь Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россию также объединяет общее историческое прошлое. По традиции, первой точкой маршрута рабочего визита губернатора Ленобласти Александра Дрозденко стала площадь Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У подножия величественного монумента делегация российского региона вместе с руководством Минска возложила венки и цветы к Вечному огню. У обелиска почтили память героев Великой Отечественной войны и отдали дань уважения освободителям.
Впереди насыщенная деловая программа. Запланирован ряд встреч, а также посещение крупных предприятий. Основные вопросы взаимодействия стороны обсудят на местах. В повестке – вопросы увеличения взаимного товарооборота и реализация совместных проектов. Также ряд переговоров пройдет в рамках XI Форума регионов, где определятся экономические, социальные и культурные аспекты будущего взаимодействия.