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Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы

24 июня 2024 10:35
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Беларусь и Россию также объединяет общее историческое прошлое. По традиции, первой точкой маршрута рабочего визита губернатора Ленобласти Александра Дрозденко стала площадь Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы-1

У подножия величественного монумента делегация российского региона вместе с руководством Минска возложила венки и цветы к Вечному огню. У обелиска почтили память героев Великой Отечественной войны и отдали дань уважения освободителям.

Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы-4

Впереди насыщенная деловая программа. Запланирован ряд встреч, а также посещение крупных предприятий. Основные вопросы взаимодействия стороны обсудят на местах. В повестке – вопросы увеличения взаимного товарооборота и реализация совместных проектов. Также ряд переговоров пройдет в рамках XI Форума регионов, где определятся экономические, социальные и культурные аспекты будущего взаимодействия.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Дрозденко

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