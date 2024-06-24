Делегация Ленинградской области возложила цветы и венки к монументу Победы

Беларусь и Россию также объединяет общее историческое прошлое. По традиции, первой точкой маршрута рабочего визита губернатора Ленобласти Александра Дрозденко стала площадь Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У подножия величественного монумента делегация российского региона вместе с руководством Минска возложила венки и цветы к Вечному огню. У обелиска почтили память героев Великой Отечественной войны и отдали дань уважения освободителям.