«Белавиа» запланировала эвакуационный рейс из Израиля

Новости Беларуси. Для граждан Беларуси, желающих покинуть Израиль, авиакомпания «Белавиа» планирует выполнить эвакуационный рейс. Предварительно, он запланирован на 6 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борт смогут подняться лишь наши соотечественники. Для них перелет в Минск организуют на коммерческой основе. Для подачи заявки, а также уточнения информации о стоимости и способах приобретения авиабилетов необходимо обратиться в представительство «Белавиа» в Тель-Авиве.