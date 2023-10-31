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«Белавиа» запланировала эвакуационный рейс из Израиля

31 октября 2023 13:45
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Новости Беларуси. Для граждан Беларуси, желающих покинуть Израиль, авиакомпания «Белавиа» планирует выполнить эвакуационный рейс. Предварительно, он запланирован на 6 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» запланировала эвакуационный рейс из Израиля-1

На борт смогут подняться лишь наши соотечественники. Для них перелет в Минск организуют на коммерческой основе. Для подачи заявки, а также уточнения информации о стоимости и способах приобретения авиабилетов необходимо обратиться в представительство «Белавиа» в Тель-Авиве.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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