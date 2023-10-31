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Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр

31 октября 2023 13:41
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Новости Беларуси. Дошкольный центр развития ребенка сегодня, 31 октября, открыли в Смолевичах. В нем есть бассейн, скалодром и космический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр-1

Современный детский сад в городе-спутнике Минска построен за счет столичного бюджета. В честь новоселья учреждению вручен денежный сертификат на улучшение материально-технической базы.

Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр-4

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
Архитектура непосредственно города-спутника, или северо-западного квартала, отработана, прошла все экспертизы, общественное обсуждение. Потому что все, что здесь делается, делается гармонично, для людей, для удобства жизни.

Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр-7

Трехэтажное здание рассчитано на 230 воспитанников. Для них созданы все условия для развития. Есть STEM-класс, физкультурные залы с новейшим оборудованием и центр патриотического воспитания. Комфортно здесь будет и детям с особенностями развития. На всех этажах уложена тактильная плитка, оборудованы и лифты.

Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр-10

Наталья Петрова:
Мы очень долго ждали это открытие, нам вообще все понравилось. Нравится и внутри садика, и снаружи. Все классно, все продумано до мелочей. Это восторг.

Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр-13

Юлия Кикар, заведующая Дошкольным центром развития ребенка «Звездочка»:
У нас набраны 25 воспитателей дошкольного образования. Есть узкие специалисты, педагог-психолог у нас также высшей квалификационной категории, учителя-дефектологи набраны, руководитель физвоспитания, музыкальный руководитель. Мы готовы принимать воспитанников в нашем учреждении дошкольного образования.

Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр-16

Сейчас в Смолевичах проживают 22 тысячи человек. Планируется, что к 2035 году население города-спутника вырастет вдвое. Поэтому в райцентре уделяют внимание созданию социальной инфраструктуры. Только за последние несколько лет там появились школа и два детских сада. В следующем году планируют открыть поликлинику.

# Детские сады в Беларуси # общество # Андрей Ратомский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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