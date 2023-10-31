Центр развития для дошкольников открыли в Смолевичах. Есть даже космический центр

Новости Беларуси. Дошкольный центр развития ребенка сегодня, 31 октября, открыли в Смолевичах. В нем есть бассейн, скалодром и космический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный детский сад в городе-спутнике Минска построен за счет столичного бюджета. В честь новоселья учреждению вручен денежный сертификат на улучшение материально-технической базы.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:

Архитектура непосредственно города-спутника, или северо-западного квартала, отработана, прошла все экспертизы, общественное обсуждение. Потому что все, что здесь делается, делается гармонично, для людей, для удобства жизни.

Трехэтажное здание рассчитано на 230 воспитанников. Для них созданы все условия для развития. Есть STEM-класс, физкультурные залы с новейшим оборудованием и центр патриотического воспитания. Комфортно здесь будет и детям с особенностями развития. На всех этажах уложена тактильная плитка, оборудованы и лифты.

Наталья Петрова:

Мы очень долго ждали это открытие, нам вообще все понравилось. Нравится и внутри садика, и снаружи. Все классно, все продумано до мелочей. Это восторг.

Юлия Кикар, заведующая Дошкольным центром развития ребенка «Звездочка»:

У нас набраны 25 воспитателей дошкольного образования. Есть узкие специалисты, педагог-психолог у нас также высшей квалификационной категории, учителя-дефектологи набраны, руководитель физвоспитания, музыкальный руководитель. Мы готовы принимать воспитанников в нашем учреждении дошкольного образования.