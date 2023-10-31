Вопросы защиты прав ребёнка обсудили в правительстве. Вспомнили и про трагедию в Слуцке

Новости Беларуси. В Беларуси планируют усовершенствовать правовую базу и алгоритм межведомственного взаимодействия по выявлению детей в социально опасном положении. Вопросы защиты прав ребенка сегодня, 31 октября, обсудили на заседании профильной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране выстроены механизмы оказания помощи неблагополучным семьям, прописана ответственность госорганов. Однако, как показывает практика, есть еще над чем работать. Трагедия в Слуцке, где родители жестоко убили трехлетнего ребенка, стала поводом для проверки и анализа всей системы реагирования. Ревизии подвергнуться начиная от воспитателей детских садов до руководителей профильных министерств.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Подобные факты мы должны не допускать. И самое главное, межведомственное взаимодействие наладить и донастроить, чтобы в будущем у нас подобных фактов не было. И все субъекты профилактики реагировали молниеносно, даже при малейшем отклонении от тех аспектов, которые есть и мы наблюдаем в семьях.

На заседании также затронули вопросы предупреждения суицидов. Сейчас в нашей стране наблюдается снижение таких случаев. Однако профилактическая работа в данном направлении продолжится.