Делегация из Калининградской области находится с официальным визитом в Минске

Укрепление сотрудничества и новые векторы для взаимного развития. Делегация из Калининградской области России во главе с губернатором сегодня, 5 июня, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление сотрудничества и новые векторы для взаимного развития. Делегация из Калининградской области России во главе с губернатором сегодня, 5 июня, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа встреч насыщенная, однако прежде чем сесть за стол переговоров, партнеры совершают традиционный ритуал. Первая точка маршрута неизменна – Площадь Победы. Гости из России почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. К подножию монумента легли цветы.