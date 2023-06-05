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Делегация из Калининградской области находится с официальным визитом в Минске

05 июня 2023 07:58
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Укрепление сотрудничества и новые векторы для взаимного развития. Делегация из Калининградской области России во главе с губернатором сегодня, 5 июня, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Калининградской области находится с официальным визитом в Минске-1

Программа встреч насыщенная, однако прежде чем сесть за стол переговоров, партнеры совершают традиционный ритуал. Первая точка маршрута неизменна – Площадь Победы. Гости из России почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. К подножию монумента легли цветы.

# Беларусь-Россия # общество # Антон Алиханов # Фотофакт

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