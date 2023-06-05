Уникальная природа. Чем привлекателен внутренний туризм для белорусов?

Новости Беларуси. Благодаря уникальной природе с древними лесами и болотами, чистыми озерами и реками, а также удивительным разнообразием флоры и фауны Беларусь – особенная страна для любителей экологического туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за прошлый год охраняемые природные территории посетили более 600 тысяч туристов. Каждый год для них создают новые экологические тропы и маршруты. Так, в самом большом лесном массиве, Налибокской пуще, теперь можно совершить водные прогулки по рекам Уса, Березина, Неман. Для любителей спокойного отдыха проложены тропы через заповедные лесные ландшафты и нетронутые болота. Особой популярностью пользуются наблюдение за дикими животными и фотоохота. В Налибокской пуще можно посетить и фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока», чтобы окунуться в мир сказок и легенд.

Людмила Бартошевич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Министерство природных ресурсов развивает экологический туризм в первую очередь на особо охраняемых природных территориях, которых на 1 января 2023 года – 1338. Из них один заповедник, это Березинский биосферный, четыре национальных парка, которые являются самыми популярными по развитию экологического туризма.