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Уникальная природа. Чем привлекателен внутренний туризм для белорусов?

05 июня 2023 07:45
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Новости Беларуси. Благодаря уникальной природе с древними лесами и болотами, чистыми озерами и реками, а также удивительным разнообразием флоры и фауны Беларусь – особенная страна для любителей экологического туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная природа. Чем привлекателен внутренний туризм для белорусов?-1

Только за прошлый год охраняемые природные территории посетили более 600 тысяч туристов. Каждый год для них создают новые экологические тропы и маршруты. Так, в самом большом лесном массиве, Налибокской пуще, теперь можно совершить водные прогулки по рекам Уса, Березина, Неман. Для любителей спокойного отдыха проложены тропы через заповедные лесные ландшафты и нетронутые болота. Особой популярностью пользуются наблюдение за дикими животными и фотоохота. В Налибокской пуще можно посетить и фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока», чтобы окунуться в мир сказок и легенд.

Уникальная природа. Чем привлекателен внутренний туризм для белорусов?-4

Людмила Бартошевич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Министерство природных ресурсов развивает экологический туризм в первую очередь на особо охраняемых природных территориях, которых на 1 января 2023 года – 1338. Из них один заповедник, это Березинский биосферный, четыре национальных парка, которые являются самыми популярными по развитию экологического туризма.

Уникальная природа. Чем привлекателен внутренний туризм для белорусов?-7

В Беларуси с 5 по 11 июня пройдет республиканская акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». В ней примут участие туристические объекты всей страны. Гостям предложат бесплатно посетить мастер-классы, экскурсии и квесты, а также продегустировать блюда национальной кухни.

# Туризм # общество # Людмила Бартошевич # Фотофакт

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