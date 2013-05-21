Делегация Индии встретилась 21 мая с представителями индийской общины в Беларуси

Новости Беларуси. Находящаяся в нашей стране делегация Индии во главе со спикером палаты Парламента Мейрой Кумар встретилась сегодня с представителями индийской общины в Беларуси.

Наши страны связывают тесные гуманитарные и культурные связи еще с 30-х годов прошлого века. В то время, например, посмотреть белорусские земли приехал известнейший, с мировым именем индийский писатель, поэт, композитор, художник и общественный деятель РабинДранат Тагор.

К слову, организация «Беларусь-Индия» была создана одной из первых, в составе международного Дома дружбы. Сегодня здесь организовали праздничную программу с песнями и танцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бикаш Нахар, владелец магазина индийских товаров:

Наше посольство и Беларусь очень тесно дружат. Для меня Беларусь как родная страна. Я даже не отличаю Индию и Беларусь.