Новости Беларуси. В Беларуси утвержден оргкомитет и план мероприятий по празднованию 70-летия освобождения Беларуси и Победы в Великой Отечественной. Соответствующий указ подписал Президент.

Комитет, в который вошли руководители и представители республиканских и местных госорганов, СМИ, объединения ветеранов, БРСМ, Федерации профсоюзов, ДОССАФ и других организаций, возглавит премьер-министр Михаила Мясникович.

В план включены мероприятия, которые связаны с улучшением условий жизни ветеранов, ремонтом и благоустройством памятников воинской славы и захоронений, проведением праздничных мероприятий. Принятие указа позволит провести празднование значимых для страны дат на высоком организационном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.