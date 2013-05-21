В Бешенковичах навели понтонный мост через Западную Двину, сократив объездной путь в 100 км

Новости Беларуси. Новый мост - за три дня. Долгожданная переправа появилась в Витебской области. В Бешенковичах в рамках учения воины-железнодорожники навели мост через Западную Двину.

Несмотря на сжатые сроки установки, размеры конструкции достаточно внушительные - длинна - почти 200 метров, а ширина проезжей части — 4. Так что на ней легко смогут разминуться две машины.

Новый мост существенно облегчит жизнь местным жителям. Ведь раньше, чтобы попасть на другой берег, надо было преодолеть в объезд около 100 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новиков, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь:

184 метра чрез водную преграду - это за дело, за дело не только для населения. Сэкономив топливо, моторесурс техники, обеспечив возможность медицинского обеспечения правобережья, если хотя бы этот мост спасет какую-то нашу человеческую жизнь, человека, гражданина на правом береге - мы просто будем горды за то, что мы действительно нужны им и приносим пользу.