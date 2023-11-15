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Делегация Беларуси изучила современный медицинский центр в столице Экваториальной Гвинеи

15 ноября 2023 07:45
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Делегация Беларуси продолжает работу в Экваториальной Гвинее. В ее составе министры иностранных дел, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, заместители руководителей министерств промышленности, образования, представители торгово-промышленной палаты, вузов, деловых и финансовых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Беларуси изучила современный медицинский центр в столице Экваториальной Гвинеи-1

В Малабо Сергей Алейник и Дмитрий Пиневич посетили медицинский центр «Ла Пас». На базе этого современного учреждения они ознакомились с организацией системы здравоохранения Экваториальной Гвинеи, обсудили ее потребности. Также определены перспективные направления взаимодействия в данной сфере. Сотрудничество в подготовке медицинских специалистов, наш опыт организации работы медучреждений и системы здравоохранения в целом остаются важнейшими социальными векторами взаимодействия Беларуси и Экваториальной Гвинеи.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Алейник # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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