Прямой эфир

Масштабный форум по управлению интернетом Belarus IGF открылся в Минске

15 ноября 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В центре внимания актуальные проблемы развития глобальной Сети. В Минске открывается масштабный международный форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум по управлению интернетом Belarus IGF открылся в Минске-1

Фейки в СМИ и киберпреступность, цифровая грамотность, защита персональных данных – крупнейшая в стране диалоговая площадка соберет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций и интернет-пользователей. Ежегодно она объединяет свыше 300 участников со всего мира. Работа будет разбита по секциям.

Как формируется ложная повестка в СМИ? Есть ли связь между уровнем цифровой грамотности и киберпреступлениями? И какие существуют современные методы защиты персональных данных? Вместе участники форума будут искать ответы на эти и другие вопросы. Отметим, форумы по управлению интернетом почти 20 лет проводятся под эгидой ООН в разных странах. В Беларуси IGF традиционно проходит при поддержке Министерства связи и информатизации, Министерства информации.

# Интернет # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За 2022-й предприятия из Беларуси и России заместили более 180 позиций – гендиректор «Гомсельмаша»
15 ноября 2023 06:57

За 2022-й предприятия из Беларуси и России заместили более 180 позиций – гендиректор «Гомсельмаша»

В Минске презентовали учебные пособия, посвящённые теме геноцида белорусского народа
15 ноября 2023 06:50

В Минске презентовали учебные пособия, посвящённые теме геноцида белорусского народа

Белорусскую делегацию на сессии МПА стран СНГ в Бишкеке возглавит Наталья Кочанова
15 ноября 2023 06:25

Белорусскую делегацию на сессии МПА стран СНГ в Бишкеке возглавит Наталья Кочанова