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Президент Беларуси поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова

07 января 2018 11:49
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Новости Беларуси. Рождество побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнул в поздравлении с праздником православных христиан Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рождество – время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии.

Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям.

# общество # Александр Лукашенко # Православные в Беларуси

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