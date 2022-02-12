Прямой эфир

«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике

12 февраля 2022 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 700 учащихся белорусского медуниверситета работают на приеме пациентов, в колл-центрах, отправляются по вызовам на дом, доставляют рецепты.    

Как будущие врачи помогают в сложное время пандемии, расскажет Анастасия Ярощик-Корниенко.  

«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике-1

В поликлинике сегодня везде маршрутизация. Если признаки ОРВИ – направляют в красную зону. Здесь же можно сдать и экспресс-анализы. Тех, у кого нет температуры, на одной смене принимают шесть терапевтов одновременно. Электронные амбулаторные карты ускоряют лечебный процесс.  

«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике-4

Отдельный кабинет для тех, кто уже закрывает больничный. Медики работают в будни и выходные. Такие меры предприняты в 1-й поликлинике Минска, чтобы разгрузить значительно возросший поток пациентов. Подспорьем в работе стала и помощь младших коллег.  

«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике-7

Наталия Филонова, заместитель главного врача 1-й центральной районной клинической поликлиники Минска:  
Их работа находится под контролем заведующих отделениями общей врачебной практики, все студенты обеспечены необходимыми СИЗами, они оказывают нам существенную помощь.  

«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике – читайте здесь.  

# Коронавирус # общество # Наталия Филонова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ольга Добровольская # Анна Богданович # Михаил Зданевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Все ли кондитеры сладкоежки? Поговорили со специалистом и узнали многое о профессии
12 февраля 2022 16:02

Все ли кондитеры сладкоежки? Поговорили со специалистом и узнали многое о профессии

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля
12 февраля 2022 15:29

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля

Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных
12 февраля 2022 15:26

Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных