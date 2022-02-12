«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике

Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 700 учащихся белорусского медуниверситета работают на приеме пациентов, в колл-центрах, отправляются по вызовам на дом, доставляют рецепты. Как будущие врачи помогают в сложное время пандемии, расскажет Анастасия Ярощик-Корниенко.

В поликлинике сегодня везде маршрутизация. Если признаки ОРВИ – направляют в красную зону. Здесь же можно сдать и экспресс-анализы. Тех, у кого нет температуры, на одной смене принимают шесть терапевтов одновременно. Электронные амбулаторные карты ускоряют лечебный процесс.

Отдельный кабинет для тех, кто уже закрывает больничный. Медики работают в будни и выходные. Такие меры предприняты в 1-й поликлинике Минска, чтобы разгрузить значительно возросший поток пациентов. Подспорьем в работе стала и помощь младших коллег.