«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Благоустройство территорий в детских садах и санитарная обстановка в группах. Комитет госконтроля проводит мониторинги состояния дошкольных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе такая работа уже велась в регионах. Тогда поступило около 40 обращений. Правда, серьезных проблем было немного. В основном родителей интересовала ситуация на детских площадках и работа кружков. 19 апреля на прямую линию также позвонили несколько человек из Брестской и Гомельской областей.

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля:

Наша прямая линия, которую мы сегодня провели, тоже говорит о том, что не все так плохо в наших детских дошкольных учреждениях. Все обращения взяли на контроль. В ходе мониторинга дальнейшего, который непосредственно с выходом на объекты, будет проведена работа, будет изучено, насколько это достоверная информация. Что касается сбора средств и проведения кружковой работы – у нас были представители Министерства образования, которые детально пояснили родителям на предмет того, каким образом это происходит.