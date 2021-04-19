Прямой эфир

«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию

19 апреля 2021 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благоустройство территорий в детских садах и санитарная обстановка в группах. Комитет госконтроля проводит мониторинги состояния дошкольных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию-1

На прошлой неделе такая работа уже велась в регионах. Тогда поступило около 40 обращений. Правда, серьезных проблем было немного. В основном родителей интересовала ситуация на детских площадках и работа кружков. 19 апреля на прямую линию также позвонили несколько человек из Брестской и Гомельской областей.

«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию-4

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля:
Наша прямая линия, которую мы сегодня провели, тоже говорит о том, что не все так плохо в наших детских дошкольных учреждениях. Все обращения взяли на контроль. В ходе мониторинга дальнейшего, который непосредственно с выходом на объекты, будет проведена работа, будет изучено, насколько это достоверная информация. Что касается сбора средств и проведения кружковой работы – у нас были представители Министерства образования, которые детально пояснили родителям на предмет того, каким образом это происходит.

«Не всё так плохо в наших детских дошкольных учреждениях». Комитет госконтроля провёл прямую телефонную линию-7

Год назад подобным образом анализировалось состояние школ. В итоге большинство рекомендаций по каждому учреждению было выполнено. Аналогичной эффективности от обратной связи по детским садам ожидают в Комитете госконтроля и сейчас.

# Прием граждан # общество # Виктор Бурло # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: весь народ сейчас благодарит спецслужбы Беларуси и России за то, что предотвратили страшную беду
19 апреля 2021 19:36

Григорий Азарёнок: весь народ сейчас благодарит спецслужбы Беларуси и России за то, что предотвратили страшную беду

Беларусбанк приглашает бизнес, общество и власть к диалогу. В Беларуси пройдёт свыше 150 семинаров и конференций
19 апреля 2021 19:35

Беларусбанк приглашает бизнес, общество и власть к диалогу. В Беларуси пройдёт свыше 150 семинаров и конференций

Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги
19 апреля 2021 18:11

Сколько заработали белорусы на общенациональном субботнике? Подводим итоги