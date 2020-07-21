Прямой эфир

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

21 июля 2020 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 21 июля на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -1

В графике Президента 21 июля и открытие поликлиники в Гомеле. 8-этажный семейный медицинский комплекс в динамично развивающейся части города ждали 11 лет. Детскую часть сдали еще в январе 2014-го, со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием. Со временем этот вопрос решили.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -4

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -6

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -8

На 15 тысячах квадратных метров разместилось все самое необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Оснастили учреждение и самым современным оборудованием – есть даже компьютерный томограф. Всего же в рентген-отделении 4 аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан. Все, что нужно для того, чтобы оперативно помочь поставить правильный диагноз уже на первичном уровне.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -11

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Впервые в Республике Беларусь на уровне первичного звена такой уникальный, высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование.

Отделения у нас сегодня представлены семью клиническими и четырьмя диагностическими отделениями, оснащены уникальным современным оборудованием. Это позволит на современном уровне оказывать медицинскую помощь, в первую очередь с точки зрения ранней, своевременной диагностики.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -14

 

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -16

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -18

Еще одна гордость поликлиники – лаборатория. В ее сердце сразу несколько уникальных приборов, среди которых робот последнего поколения – иммуноферментный анализатор (такой в Беларуси есть только в столичном РНПЦ «Кардиология»), в час проводит 2 тысячи исследований.

Не имеет аналогов по набору оборудования амбулаторный центр реабилитации этой поликлиники. На его базе в будущем откроют городской центр.

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -21

«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле -23

Рассчитана новая поликлиника на обслуживание 40 тысяч человек. Ежедневно она сможет принимать около 850 пациентов.

# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Екатерина Цитко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области
21 июля 2020 11:23

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»
21 июля 2020 11:04

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске?
21 июля 2020 11:00

Парк с лодочной станцией появится у Национальной библиотеки. Где сейчас отдохнуть в Минске?