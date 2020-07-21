«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле

Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 21 июля на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

В графике Президента 21 июля и открытие поликлиники в Гомеле. 8-этажный семейный медицинский комплекс в динамично развивающейся части города ждали 11 лет. Детскую часть сдали еще в январе 2014-го, со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием. Со временем этот вопрос решили.

На 15 тысячах квадратных метров разместилось все самое необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Оснастили учреждение и самым современным оборудованием – есть даже компьютерный томограф. Всего же в рентген-отделении 4 аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан. Все, что нужно для того, чтобы оперативно помочь поставить правильный диагноз уже на первичном уровне.

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:

Впервые в Республике Беларусь на уровне первичного звена такой уникальный, высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование. Отделения у нас сегодня представлены семью клиническими и четырьмя диагностическими отделениями, оснащены уникальным современным оборудованием. Это позволит на современном уровне оказывать медицинскую помощь, в первую очередь с точки зрения ранней, своевременной диагностики.

Еще одна гордость поликлиники – лаборатория. В ее сердце сразу несколько уникальных приборов, среди которых робот последнего поколения – иммуноферментный анализатор (такой в Беларуси есть только в столичном РНПЦ «Кардиология»), в час проводит 2 тысячи исследований. Не имеет аналогов по набору оборудования амбулаторный центр реабилитации этой поликлиники. На его базе в будущем откроют городской центр.