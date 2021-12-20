Боровик: мы можем наши БМП вымыть в Атлантическом океане, если вы сегодня будете смотреть на Смоленск и Минск

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент России на прошлой неделе вывел такой термин, я услышал его впервые – технологическая независимость. Мы понимаем, что наша интеграция производственная, которая существует между Беларусью и Россией, – это наше золотое яблоко, которое нужно беречь и каким-то образом развивать. У нас американские смартфоны. А хотелось бы, наверное, чтобы был русский или белорусский, неважно. Когда люди говорят о том, что мы не хотим далеко уходить от России, это пример той же самой Украины, где когда-то был «Мотор Сич». И что в итоге?

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, что такое санкции? Это метод контроля мира. Баррель наш, старичок. Уже немножко его маразматические заявления раскрывают реальные замыслы. Они говорят что? Мы устанавливаем универсальные принципы, что позволяет нам быть менторами и контролировать мир. И на ближайшие 100 лет задача западной цивилизации – сохранить контроль над миром. Поэтому все эти санкции на протяжении столетий – это продолжение той политики, когда мы меняем бусики на золото, когда мы приходим с мечом, выжигаем землю и забираем то, что нам надо. Кирилл Казаков:

Не забываем про Украину, где уже закон о свободной продаже земли существует. Вадим Боровик:

Они вывезут рабочую силу, женщин. Сейчас будут вывозить землю.