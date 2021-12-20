Боровик: мы можем наши БМП вымыть в Атлантическом океане, если вы сегодня будете смотреть на Смоленск и Минск
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент России на прошлой неделе вывел такой термин, я услышал его впервые – технологическая независимость. Мы понимаем, что наша интеграция производственная, которая существует между Беларусью и Россией, – это наше золотое яблоко, которое нужно беречь и каким-то образом развивать. У нас американские смартфоны. А хотелось бы, наверное, чтобы был русский или белорусский, неважно. Когда люди говорят о том, что мы не хотим далеко уходить от России, это пример той же самой Украины, где когда-то был «Мотор Сич». И что в итоге?
Вадим Боровик, политолог:
Во-первых, что такое санкции? Это метод контроля мира. Баррель наш, старичок. Уже немножко его маразматические заявления раскрывают реальные замыслы. Они говорят что? Мы устанавливаем универсальные принципы, что позволяет нам быть менторами и контролировать мир. И на ближайшие 100 лет задача западной цивилизации – сохранить контроль над миром. Поэтому все эти санкции на протяжении столетий – это продолжение той политики, когда мы меняем бусики на золото, когда мы приходим с мечом, выжигаем землю и забираем то, что нам надо.
Кирилл Казаков:
Не забываем про Украину, где уже закон о свободной продаже земли существует.
Вадим Боровик:
Они вывезут рабочую силу, женщин. Сейчас будут вывозить землю.
Касательно технологической революции. Здесь мы должны быть очень осторожными. Правильно Путин сказал, что надо с микросхемами работать, с Александром Григорьевичем они это обсуждали. Они сегодня очень плотно работают над тем, чтобы максимально уменьшить зависимость от энергоносителей. И пускай это будет небыстро, но на десятилетия вперед, к 2030 году более половины автомобилей будут на электроэнергии. Многие технологии идут к тому, чтобы уменьшить зависимость от газа, нефти, других ресурсов. И здесь сейчас доминировать и в военно-стратегическом плане, и в экономическом будут страны, которые выйдут на новый уровень технической революции. И здесь, конечно, у них есть определенное преимущество, которым они очень эффективно пользуются.
Наша задача в рамках ЕврАзЭС, Союзного государства – максимально плотно бизнес привлечь туда, науку и в этом плане конкурировать. И, конечно, создавать те виды вооружений, которые смогут во второй половине XXI века отвечать вызовам. Почему они побоялись схемы Путина от Лиссабона до Владивостока? Потому что немецкие технологии, российская нефть. Мы бы сегодня выровнялись по ВВП, Россия Германию превосходила бы в несколько раз. Они испугались, потому что тогда бы Россия как центр Евразии контролировала Хартленд, и теория контроля мира, два океана и Хартленд, Евразия. Россия бы контролировала. Они не дали, они это развалили. Не хотят. Хорошо, успокойтесь, дайте нам развиваться самостоятельно. Не захотели мирно, есть другой вариант. Мы можем гусеницы наших БМП вымыть в Атлантическом океане, если вы сегодня будете смотреть на Смоленск и Минск. Поэтому заткнитесь и дайте нам нормально развиваться.
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