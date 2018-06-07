Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

С одной стороны удаляем сердцевину, с другой делаем надрез крест-накрест.

Андрей Резников: Опускаем помидоры в кипящую воду буквально на 20-30 секунд, чтобы снять с них потом кожицу. После 20-30 секунд мы их кладём в очень холодную воду и держим там около минуты.

Их нужно очистить от кожицы.

На такое количество помидоров я возьму столько же огурцов по весу.

Я использую в этот раз свежий перец.

Если вы любите, чтобы перец не так остро чуствовался в гаспаччо, то можете его запечь, удалить кожицу – будет немножко другой вкус, более умягчённый, но тоже вкус перца будет присутствовать.

Выбирая имбирь, смотрите, чтобы он не был сухим. Потому что вкуса уже от него никакого вы не добьётесь.

На это количество гаспаччо я добавлю полголовки чеснока.

Я из неё уже удалил косточки, промыл и мы тоже пробьём её в блендере.

Складываем все ингредиенты в блендер. (Прим.ред.: судя по видеоряду, также добавляем базилик)

Потому что, когда вы взбиваете много зелени, каких-то свежих ингредиентов, нельзя, чтобы они от ножа нагревались. Чтобы этого не произошло, мы просто охлаждаем его за счёт льда.

И мы добавим важный ингредиент – лёд.

Аккуратно переливаем в сито и просто проминаем ложкой.

Чтобы консистенция была более однородной, его нужно процедить.

И важный ингредиент для нашего гаспаччо – это, конечно, время. Надо его поставить в холодильник, чтобы он максимально охладился, и все ингредиенты проникли друг в друга и отдали свой вкус.

Пока сделаем к гаспаччо небольшой вкусный салат с креветками.

В оливковом масле обжарим три королевских креветки вместе с чесноком.