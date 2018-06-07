Прямой эфир

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

07 июня 2018 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рецепт супа в программе «Большой завтрак».

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -1

Ингредиенты для гаспаччо.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -4

Андрей Резников, шеф-повар:
Помидоры для гаспаччо необходимо бланшировать.

Где-то два помидора мне понадобятся.

С одной стороны удаляем сердцевину, с другой делаем надрез крест-накрест.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -7

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -9

Андрей Резников:
Опускаем помидоры в кипящую воду буквально на 20-30 секунд, чтобы снять с них потом кожицу. После 20-30 секунд мы их кладём в очень холодную воду и держим там около минуты.

Снимаем кожицу.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -12

На такое количество помидоров я возьму столько же огурцов по весу.

Их нужно очистить от кожицы.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -15

Если вы любите, чтобы перец не так остро чуствовался в гаспаччо, то можете его запечь, удалить кожицу – будет немножко другой вкус, более умягчённый, но тоже вкус перца будет присутствовать.

Я использую в этот раз свежий перец.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -18

Также мы возьмем имбирь.

Его пикантность и свежесть обогатят вкус нашего гаспаччо.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -21

Выбирая имбирь, смотрите, чтобы он не был сухим. Потому что вкуса уже от него никакого вы не добьётесь.

Чистим имбирь.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -24

Андрей Резников:
Нам понадобится немного чеснока.

На это количество гаспаччо я добавлю полголовки чеснока.

Мелко режем.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -27

А секретный ингредиент нашего гаспаччо – тёмная вишня.

Я из неё уже удалил косточки, промыл и мы тоже пробьём её в блендере.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -30

Складываем все ингредиенты в блендер. (Прим.ред.: судя по видеоряду, также добавляем базилик)

Андрей Резников:
И добавьте чуть-чуть подсушенного хлеба.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -33

Он придаст вашему гаспаччо нужную густоту.

И мы добавим важный ингредиент – лёд.

Потому что, когда вы взбиваете много зелени, каких-то свежих ингредиентов, нельзя, чтобы они от ножа нагревались. Чтобы этого не произошло, мы просто охлаждаем его за счёт льда.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -36

Чтобы консистенция была более однородной, его нужно процедить.

Аккуратно переливаем в сито и просто проминаем ложкой.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -39

И важный ингредиент для нашего гаспаччо – это, конечно, время. Надо его поставить в холодильник, чтобы он максимально охладился, и все ингредиенты проникли друг в друга и отдали свой вкус.

Пока сделаем к гаспаччо небольшой вкусный салат с креветками.

В оливковом масле обжарим три королевских креветки вместе с чесноком.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -42

Затем мелко нарежем две из трёх обжаренных креветок.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -45

Смешаем с нарезанным огурцом и моцареллой.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -48

Добавим соль, перец, оливковое масло – и наш салат для гаспаччо готов! Приступаем к сервировке.

Андрей Резников:
У нас есть листья мангольда, немного базилика.

И легкие штришки – брызгаем оливковым маслом.

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок -51

Гаспаччо без оливкового масла – это не гаспаччо.

# Рецепты # общество # Андрей Резников

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав
07 июня 2018 11:50

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»
07 июня 2018 11:46

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»

В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу
07 июня 2018 11:35

В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу