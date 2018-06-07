Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Новости Беларуси. Рецепт супа – в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Рецепт супа – в программе «Большой завтрак».
Ингредиенты для гаспаччо.
Андрей Резников, шеф-повар:
Помидоры для гаспаччо необходимо бланшировать.
Где-то два помидора мне понадобятся.
С одной стороны удаляем сердцевину, с другой делаем надрез крест-накрест.
Андрей Резников:
Опускаем помидоры в кипящую воду буквально на 20-30 секунд, чтобы снять с них потом кожицу. После 20-30 секунд мы их кладём в очень холодную воду и держим там около минуты.
Снимаем кожицу.
На такое количество помидоров я возьму столько же огурцов по весу.
Их нужно очистить от кожицы.
Если вы любите, чтобы перец не так остро чуствовался в гаспаччо, то можете его запечь, удалить кожицу – будет немножко другой вкус, более умягчённый, но тоже вкус перца будет присутствовать.
Я использую в этот раз свежий перец.
Также мы возьмем имбирь.
Его пикантность и свежесть обогатят вкус нашего гаспаччо.
Выбирая имбирь, смотрите, чтобы он не был сухим. Потому что вкуса уже от него никакого вы не добьётесь.
Чистим имбирь.
Андрей Резников:
Нам понадобится немного чеснока.
На это количество гаспаччо я добавлю полголовки чеснока.
Мелко режем.
А секретный ингредиент нашего гаспаччо – тёмная вишня.
Я из неё уже удалил косточки, промыл и мы тоже пробьём её в блендере.
Складываем все ингредиенты в блендер. (Прим.ред.: судя по видеоряду, также добавляем базилик)
Андрей Резников:
И добавьте чуть-чуть подсушенного хлеба.
Он придаст вашему гаспаччо нужную густоту.
И мы добавим важный ингредиент – лёд.
Потому что, когда вы взбиваете много зелени, каких-то свежих ингредиентов, нельзя, чтобы они от ножа нагревались. Чтобы этого не произошло, мы просто охлаждаем его за счёт льда.
Чтобы консистенция была более однородной, его нужно процедить.
Аккуратно переливаем в сито и просто проминаем ложкой.
И важный ингредиент для нашего гаспаччо – это, конечно, время. Надо его поставить в холодильник, чтобы он максимально охладился, и все ингредиенты проникли друг в друга и отдали свой вкус.
Пока сделаем к гаспаччо небольшой вкусный салат с креветками.
В оливковом масле обжарим три королевских креветки вместе с чесноком.
Затем мелко нарежем две из трёх обжаренных креветок.
Смешаем с нарезанным огурцом и моцареллой.
Добавим соль, перец, оливковое масло – и наш салат для гаспаччо готов! Приступаем к сервировке.
Андрей Резников:
У нас есть листья мангольда, немного базилика.
И легкие штришки – брызгаем оливковым маслом.
Гаспаччо без оливкового масла – это не гаспаччо.