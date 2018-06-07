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Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав

07 июня 2018 11:50
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Новости Беларуси. На полях не останавливаются работы. Завершив посевную в хозяйствах приступили к первому укосу трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-1

Заготовка кормов – ключевой фактор продовольственной безопасности страны. От того, насколько качественно пройдёт косовица, будет зависеть в каком объёме и по каким ценам на прилавках наших магазинов окажутся мясо и молоко.

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-4

С семи утра до десяти вечера. Евгений Рудак как начал посевную в середине апреля, так каждый день в поле. То зерновые, то кукуруза, то корма. Перерывы только на обед и ужин.

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-7

Евгений Рудак, механизатор ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Бываю дома только по вечерам. Только переодеться, помыться, отдохнуть и снова на работу. Укос трав очень хороший. Каждый день, каждый час на счету.

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-10

В этом хозяйстве используют прогрессивные технологии. Корма закатывают в специальную стретч-плёнку. Специальное оборудование измельчает траву и тут же её прессует в полимерные рукава. За день Евгений заготавливает более ста тонн сенажа.

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-13

Юрий Прокопенко, СТВ:
При падении или от другого удара рулон не теряет формы, вмятин не остаётся. Это значит, что сенаж хорошо спрессован.Внутри нет кислорода. В такой упаковке зелёная масса сохранит сочность и питательные свойства даже через год.

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-16

Заготовка кормов – целая наука. Трамбовка, консерванты, влажность - нюансов много. Достаточно не соблюсти лишь один – и качество уже не то.

«Снижаем себестоимость молока и мяса». Белорусские аграрии приступили к заготовке кормов

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-19

В последние годы в хозяйстве делают акцент на высокопитательные травы. С ними больше забот, но всё перекрывает эффективность. Ведь от качества кормов напрямую зависят и надои, и привесы. Рацион насытили белком. Теперь в меню у здешних коров деликатесы – люцерна и клевер со злаками.

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав-22

Такие технологии для Беларуси уже не новинка. С каждым годом всё больше хозяйств делают ставку на рулонный способ хранения и корма, насыщенные протеином. Эффект впечатляет. В том же Кировском райагропромтехснабе за пять лет надои увеличились вдвое. А Евгений Рудак про отдых даже не думает. Ведь после первого укоса трав последует второй, а там уже и уборочная страда на подходе. Отпуск, как всегда, зимой.

# Сельское хозяйство # общество # Евгений Рудак # Фотофакт

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