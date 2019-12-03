«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»

Новости Беларуси. Под Гомелем появился памятник жертвам «Дулаг-121» – одного из самых крупных нацистских концлагерей на территории Восточной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой камень с мраморной табличкой установлен на обочине объездной дороги у посёлка Красное. Надписи на нём на трёх языках – русском, белорусском и иврите. Появление памятника жертвам нацистской оккупации стало возможным благодаря местным жителям, которые на свои средства приобрели материалы и оплатили строительные работы.

Владимир Котов, житель Гомеля:

Изначально мы планировали просто установить, показать нашим детям, что на этом месте проходила война. Тут расстреливали. Но в дальнейшем, когда была проведена работа, захотелось как-то обозначить это место, чтобы все знали, что это страшное место, где люди потеряли самое дорогое – близких, жизнь.





Василий Бобровский, житель Гомеля:

То, что мы делаем, мы делаем для будущих поколений, чтобы мы, в конце концов, поставили жирную точку, что здесь, на этом месте, Вторая мировая война закончена – на этом участке.