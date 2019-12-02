Благодаря работе КГК около 92 млн долларов возвращено в бюджет Беларуси

Новости Беларуси. Около 92 миллионов долларов было возвращено в бюджет Беларуси благодаря работе финансовой разведки Комитета госконтроля в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим по борьбе с отмыванием денег соответствует требованиям международных стандартов. По мнению экспертов, в нашей стране выработан эффективный механизм противодействия. Мы достигли высокого уровня благодаря тесному сотрудничеству профильных служб: правоохранителей, банков, министерств. Вместе с тем, есть недоработки. Специалисты планируют усилить контроль за работой некоммерческих организаций.

Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

Нам рекомендовано привести наше законодательство в соответствие с этими международными стандартами с целью недопущения в нашу финансовую систему возможных проявлений, связанных с террористической деятельностью.

Я бы хотел отметить, что в данном направлении Комитетом государственной безопасности совместно со всеми заинтересованными ведется большая работа, связанная как раз с предупреждением подобных преступлений.