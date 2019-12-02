Какая маркировка должна быть у зимних шин, и на что нужно обратить внимание, чтобы не получить штраф?

Новости Беларуси. С приходом зимы у автомобилистов началась горячая пора. Закон обязал их уже с 1 декабря отказаться от летней резины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С приходом зимы у автомобилистов началась горячая пора. Закон обязал их уже с 1 декабря отказаться от летней резины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие водители не стали дожидаться официальной даты и переобули своих ласточек, как только грянули первые морозы. Но на безопасность движения в зимний период влияет целый ряд факторов.
Каких – знает корреспондент Камилла Шах.
Валерий Козловский, мастер СТО:
Необходимо обратить внимание на высоту протектора, она должна превышать 4 миллиметра. И состояние ламели. Она должна быть без надрывов, в хорошем состоянии.
На СТО замена шин – услуга комплексная. Уважающий себя мастер проверит не только состояние резины. Осмотру как минимум подлежат еще тормозные колодки и диски, и дело вовсе не в цене.
Что касается шин, минимальное требование – это маркировка М+S («грязь + снег»). И вот здесь у автолюбителей начинаются разногласия. Мол, только знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри – гарант хорошего сцепления с дорогой. Валерий не первый год работает на СТО. У него совет один – четко понимать свои потребности.
Валерий Козловский:
Необходимо выяснить, в каких условиях человек эксплуатирует машину. Городской цикл, загородный либо человек увлекается выездами по непроходимым дорогам и так далее. Тут индивидуальный подход.
Точку в споре ставит закон. Шины с маркировкой М+S, даже без снежинки, считаются подходящими для нашего климата. Главное, опять-таки, высота протектора. Штраф можно получить и за зимнюю, но «лысую» резину.
Что делать, если в вашем автомобиле сел аккумулятор?
Поднимался в обществе и вопрос даты: не перенести ли ее на месяц раньше, как, например, в соседней Литве? Заморозки-то у нас не всегда по расписанию. Но здесь ГАИ скорее призывает к личной ответственности водителей.
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:
Всегда нужно помнить, что летние шины при использовании даже при температуре ниже +8ºС, плюсовой, ведут себя не совсем правильно.
Можно такие наблюдать случаи, когда водители утверждают, что они зимой мало ездят или вовсе не выезжают на проезжую часть. Но все-таки если вы хотя бы один раз собрались выехать в зимний период, конечно же, вы должны использовать зимние шины. Такой закон.
Ступенчатое торможение, соблюдение безопасной скорости движения и дистанции, боковые интервалы – опытные водители знают, что подготовка к зимнему вождению начинается задолго до дверей шиномонтажа.
Камилла Шах, корреспондент:
12,5 рублей – штраф за летние шины зимой. А сколько стоит безопасность на дороге и человеческая жизнь? Тут уже каждый водитель решает сам.
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