Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает

Новости Беларуси. В Бресте завершили строительство энергоэффективного дома, первого в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для возведения экспериментального здания использовали отечественные материалы – утолщенные сэндвич-панели из бетона и утеплителя. Проектом уже заинтересовались в странах Прибалтики и Скандинавии. Кристина Протосовицкая выехала на обследование вместе со специалистами.

В Беларуси он такой пока один. Пилот 36-квартирного дома возвели в одном из самых молодых районов Бреста. Главная его особенность – повышенная энергоэффективность. Вместо традиционного класса «Б», свойственного всему крупнопанельному строительству в стране, вышли на «А+». Это значит, что на отопление одного квадратного метра будет затрачиваться минимум в два раза меньше энергии.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Здесь нет места традционным батареям. В умном доме за тепло отвечают полы. Температура настраивается для каждого помещения отдельно вручную или с помощью смартфона, когда хозяин в командировке или на работе.

Управлять через смартфон можно и системой «умной» вентиляции в доме. Сэкономить на счете за отопление поможет поквартирная рекуперация – воздух возвращаеся в помещение уже теплым.

Виктор Гладкий, начальник управления проектных работ строительной организации:

Человек сам по своим ощущеням задает влажность, температуру воздуха. Здесь не надо открывать форточки. Микроклимат достигается таким образом.

Если грамотно выстроить все процессы, то квадратные метры начнут экономить сами на себе. Но главный секрет энергоэфективности дома в его стенах. Утолщенные сэндвич-панели из бетона и утеплителя создали на новой модернизированной линии завода крупнопанельного домостроения.

Их соединение происходит по финской технологии – без использования сварки. Оцинкованные связи не подлежат коррозии: им не страшны ни дождь, ни снег. Дом собирается как взрослый конструктор, что позволяет на 20 % сократить сроки монтажа.

Эдуард Конончук, директор завода КПД строительной организации:

Наружная стеновая панель при испытаниях данной конструкции показала результат 6 (коэффициент теплопередачи). В Беларуси действущая норма 3,2. Это норма, которая сейчас действует в Европейском союзе практически во всех странах – 6 – мы этого уровня достигли.

На предприятии сделали ставку на то, что жилье – это тот же товар. Чтобы продавать, нужно конкурировать, а для этого идти в ногу со временем. «Пилотом» уже заинтересовались в Европе.

Александр Романюк, генеральный директор строительной организации:

Сегодня мы, зарабатывая деньги, грамотно, правильно их распределяем, чтобы получить продукт, и он был востребован за пределами нашей страны. Есть направления работы в Литве, сегодня приежают уже специалисты из Германии. Сегодня у нас были делегации из Швеции. Мы стали видны, востребованы.