Прямой эфир

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает

02 декабря 2019 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте завершили строительство энергоэффективного дома, первого в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для возведения экспериментального здания использовали отечественные материалы – утолщенные сэндвич-панели из бетона и утеплителя. Проектом уже заинтересовались в странах Прибалтики и Скандинавии.

Кристина Протосовицкая выехала на обследование вместе со специалистами.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-1

В Беларуси он такой пока один. Пилот 36-квартирного дома возвели в одном из самых молодых районов Бреста. Главная его особенность – повышенная энергоэффективность. Вместо традиционного класса «Б», свойственного всему крупнопанельному строительству в стране, вышли на «А+». Это значит, что на отопление одного квадратного метра будет затрачиваться минимум в два раза меньше энергии.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
Здесь нет места традционным батареям. В умном доме за тепло отвечают полы. Температура настраивается для каждого помещения отдельно вручную или с помощью смартфона, когда хозяин в командировке или на работе.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-7

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-9

Управлять через смартфон можно и системой «умной» вентиляции в доме. Сэкономить на счете за отопление поможет поквартирная рекуперация – воздух возвращаеся в помещение уже теплым.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-12

Виктор Гладкий, начальник управления проектных работ строительной организации: 
Человек сам по своим ощущеням задает влажность, температуру воздуха. Здесь не надо открывать форточки. Микроклимат достигается таким образом.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-15

Если грамотно выстроить все процессы, то квадратные метры начнут экономить сами на себе. Но главный секрет энергоэфективности дома в его стенах. Утолщенные сэндвич-панели из бетона и утеплителя создали на новой модернизированной линии завода крупнопанельного домостроения.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-18

Их соединение происходит по финской технологии – без использования сварки. Оцинкованные связи не подлежат коррозии: им не страшны ни дождь, ни снег. Дом собирается как взрослый конструктор, что позволяет на 20 % сократить сроки монтажа.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-21

Эдуард Конончук, директор завода КПД строительной организации: 
Наружная стеновая панель при испытаниях данной конструкции показала результат 6 (коэффициент теплопередачи). В Беларуси действущая норма 3,2. Это норма, которая сейчас действует в Европейском союзе практически во всех странах – 6 – мы этого уровня достигли.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-24

На предприятии сделали ставку на то, что жилье – это тот же товар. Чтобы продавать, нужно конкурировать, а для этого идти в ногу со временем. «Пилотом» уже заинтересовались в Европе.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-27

Александр Романюк, генеральный директор строительной организации:
Сегодня мы, зарабатывая деньги, грамотно, правильно их распределяем, чтобы получить продукт, и он был востребован за пределами нашей страны. Есть направления работы в Литве, сегодня приежают уже специалисты из Германии. Сегодня у нас были делегации из Швеции. Мы стали видны, востребованы.

Первый в стране энергоэффективный дом класса «А+» построили в Бресте. Показываем, как это работает-30

 Планируется, что в 2020 году дома из брестских панелей будут собирать уже для европейского потребителя.

# Строительство # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Гладкий # Эдуард Конончук # Александр Романюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Благодаря работе КГК около 92 млн долларов возвращено в бюджет Беларуси
02 декабря 2019 19:30

Благодаря работе КГК около 92 млн долларов возвращено в бюджет Беларуси

Какая маркировка должна быть у зимних шин, и на что нужно обратить внимание, чтобы не получить штраф?
02 декабря 2019 17:11

Какая маркировка должна быть у зимних шин, и на что нужно обратить внимание, чтобы не получить штраф?

В Минске изменили места размещения датчиков автоматической фиксации скорости
02 декабря 2019 16:10

В Минске изменили места размещения датчиков автоматической фиксации скорости