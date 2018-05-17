Проспекты Независимости, Дзержинского и Пушкина: «Яндекс» назвал самые аварийные места Минска

Новости Беларуси. Аналитики «Яндекса» определили десять самых опасных мест (СОМ) и самых аварийных мест (САМ) на дорогах Минска. Для этого изучались отметки водителей в приложениях компании.

Всего было проанализировано 23 тысячи отметок за прошлый год. Чтобы было удобнее выявить СОМ и САМ Минска, карта города была разделена на квадраты со стороной 100 метров.

Самые аварийные квадраты те, где водители оставили наибольшее число отметок о ДТП. Самые опасные квадраты те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включённым навигатором оказалось самым высоким.

В ходе анализа стало известно, что СОМ Минска находятся на крупных магистралях, а САМ – это площади с круговым движением и пересечения крупных магистралей.

Ниже представлены САМ и СОМ столицы Беларуси в 2017 году.

Десять САМ Минска в 2017 году

1. Площадь Франтишка Богушевича

2. Участок проспекта Независимости между улицей Ленина и Городским Валом

3. Площадь Бангалор

4. Перекрёсток проспекта Пушкина и улицы Притыцкого

5. Перекрёсток проспектов Независимости и Машерова

6. Перекрёсток улицы Сурганова и проспекта Независимости

7. Перекрёсток улиц Ванеева, Олега Кошевого, проспекта Рокоссовского и Тростенецкой улицы

8. Перекрёсток улицы Немига и Городского Вала

9. Перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича

10. Участок внешней стороны проспекта Пушкина перед улицей Ольшевского

Десять СОМ Минска в 2017 году

1. Перекрёсток улиц Ванеева, Олега Кошевого, проспекта Рокоссовского и Тростенецкой улицы

2. Перекрёсток улиц Лобанка и Притыцкого

3. Перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича

4. Участок проспекта Дзержинского возле станции метро «Малиновка»

5. Площадь Победы

6. Перекрёсток улицы Ленина и проспекта Независимости

7. Площадь Бангалор

8. Перекрёсток улицы Гамарника и Логойского тракта

9. Развязка МКАД и Игуменского тракта

10. Перекрёсток улицы Немига и Городского Вала

Аналитики «Яндекса» обращают внимание, что меньше всего отметок о ДТП в Минске оставлено в июле. Вероятно, причина в том, что начинается сезон отпусков, и горожане отдыхают на даче или за границей.

С августа начинается рост аварий. Пик ДТП приходится на декабрь. Предполагается, что причина в непогоде и в предпраздничной суете.