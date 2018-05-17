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Проспекты Независимости, Дзержинского и Пушкина: «Яндекс» назвал самые аварийные места Минска

17 мая 2018 11:35
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Новости Беларуси. Аналитики «Яндекса» определили десять самых опасных мест (СОМ) и самых аварийных мест (САМ) на дорогах Минска. Для этого изучались отметки водителей в приложениях компании.  

Всего было проанализировано 23 тысячи отметок за прошлый год. Чтобы было удобнее выявить СОМ и САМ Минска, карта города была разделена на квадраты со стороной 100 метров.  

Самые аварийные квадраты те, где водители оставили наибольшее число отметок о ДТП. Самые опасные квадраты те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включённым навигатором оказалось самым высоким.  

В ходе анализа стало известно, что СОМ Минска находятся на крупных магистралях, а САМ – это площади с круговым движением и пересечения крупных магистралей.  

Ниже представлены САМ и СОМ столицы Беларуси в 2017 году.  

Десять САМ Минска в 2017 году  

1. Площадь Франтишка Богушевича  

2. Участок проспекта Независимости между улицей Ленина и Городским Валом  

3. Площадь Бангалор  

4. Перекрёсток проспекта Пушкина и улицы Притыцкого  

5. Перекрёсток проспектов Независимости и Машерова  

6. Перекрёсток улицы Сурганова и проспекта Независимости  

7. Перекрёсток улиц Ванеева, Олега Кошевого, проспекта Рокоссовского и Тростенецкой улицы  

8. Перекрёсток улицы Немига и Городского Вала  

9. Перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича  

10. Участок внешней стороны проспекта Пушкина перед улицей Ольшевского  

Десять СОМ Минска в 2017 году  

1. Перекрёсток улиц Ванеева, Олега Кошевого, проспекта Рокоссовского и Тростенецкой улицы  

2. Перекрёсток улиц Лобанка и Притыцкого  

3. Перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича  

4. Участок проспекта Дзержинского возле станции метро «Малиновка»  

5. Площадь Победы  

6. Перекрёсток улицы Ленина и проспекта Независимости  

7. Площадь Бангалор  

8. Перекрёсток улицы Гамарника и Логойского тракта  

9. Развязка МКАД и Игуменского тракта  

10. Перекрёсток улицы Немига и Городского Вала  

Аналитики «Яндекса» обращают внимание, что меньше всего отметок о ДТП в Минске оставлено в июле. Вероятно, причина в том, что начинается сезон отпусков, и горожане отдыхают на даче или за границей.  

С августа начинается рост аварий. Пик ДТП приходится на декабрь. Предполагается, что причина в непогоде и в предпраздничной суете.  

# Транспорт Минска # общество

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