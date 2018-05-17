«Мы спасаем себя и своих детей». Жители дома в микрорайоне «Каменная горка» засаживают пустырь огородами
Вы думаете новостройка это голая земля и остатки строительного мусора? А как насчет урожая, выращенного в черте города? Казалось бы, это фантастика, но с этим категорически не согласны жители дома №37 по улице Колесникова, что в столичном микрорайоне «Каменная горка». Они решили не только озеленить свою дворовую территорию, но засадить пустующий рядом пустырь кабачками да помидорами.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – инициатор и руководитель проекта «Общественные огороды», жительница дома №37 по улице Колесникова г. Минска – Екатерина Кулинкович и участница проекта, жительница дома №37 по улице Колесникова – Надежда Шарко.
С чего все началось? Как все организовывалось? Какая задача проекта «Общественные огороды»? Что делают жители дома №37 для благоустройства дома? Узнаете, посмотрев видеоматериал.