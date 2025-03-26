Декада студенческой науки стартовала в БГПУ

В науку со студенческой скамьи! В педагогическом университете проходит декада научных исследований учащихся. В Минске более тысячи человек из восьми стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы 11 конференций в институтах и на факультетах БГПУ, а также конкурс исследовательских работ и научных лабораторий, марафон мастерства от методистов и квест для учеников профильных классов. В университете исследования ведут по различным направлениям. Свои наработки студенты смогут использовать и в профессиональной деятельности.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Сегодня любой педагог современный должен быть и исследователем. Он должен хорошо понимать особенности и характер детей, с которыми он работает. Сегодня у нас уже поколение альфа, так называемое, которое имеет дело с гаджетами, смартфонами и там проводит значительную часть своей жизни. Поэтому будущий педагог должен знать особенности этих детей, их психолого-педагогические нюансы для того, чтобы сам мог потом с ними успешно работать.