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Декада студенческой науки стартовала в БГПУ

26 марта 2025 06:31
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В науку со студенческой скамьи! В педагогическом университете проходит декада научных исследований учащихся. В Минске более тысячи человек из восьми стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декада студенческой науки стартовала в БГПУ-2

Запланированы 11 конференций в институтах и на факультетах БГПУ, а также конкурс исследовательских работ и научных лабораторий, марафон мастерства от методистов и квест для учеников профильных классов. В университете исследования ведут по различным направлениям. Свои наработки студенты смогут использовать и в профессиональной деятельности.

Декада студенческой науки стартовала в БГПУ-4

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:
Сегодня любой педагог современный должен быть и исследователем. Он должен хорошо понимать особенности и характер детей, с которыми он работает. Сегодня у нас уже поколение альфа, так называемое, которое имеет дело с гаджетами, смартфонами и там проводит значительную часть своей жизни. Поэтому будущий педагог должен знать особенности этих детей, их психолого-педагогические нюансы для того, чтобы сам мог потом с ними успешно работать.

Декада студенческой науки стартовала в БГПУ-6

Развитие студенческой науки на особом контроле: в августе прошлого года на Республиканском педагогическом совете Президент поставил задачу: увеличить долю исследовательской работы в университетах. Важно, чтобы наша наука молодела.

# Белорусская наука # Высшее образование в Беларуси # Александр Жук

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