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КГК принимает звонки по вопросам о наличии и качестве овощной продукции в торговых объектах

26 марта 2025 06:07
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КГК принимает звонки по вопросам о наличии и качестве овощной продукции в торговых объектах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горячая линия 191 открывается 26 марта.

КГК принимает звонки по вопросам о наличии и качестве овощной продукции в торговых объектах-2

Звонки по короткому номеру принимаются с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Сообщить можно об отсутствии в магазинах белорусской плодоовощной продукции, включая картофель, качестве товара и возможных фактах завышения цен. Текстовую и фотоинформацию можно также прислать в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля Республики Беларусь

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