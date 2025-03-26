КГК принимает звонки по вопросам о наличии и качестве овощной продукции в торговых объектах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горячая линия 191 открывается 26 марта.

Звонки по короткому номеру принимаются с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Сообщить можно об отсутствии в магазинах белорусской плодоовощной продукции, включая картофель, качестве товара и возможных фактах завышения цен. Текстовую и фотоинформацию можно также прислать в чат-бот Telegram-канала КГК.