На единственной в Беларуси кроликоферме в Браславском районе разводят 14 видов ушастых зверьков

Шесть лет назад хозяйство закупило в Европе лучшие породы этих зверьков. И сейчас здесь успешно разводят около полутора десятков видов элитных ушастых.

Белый металлический кролик – символ нового нового года по восточному гороскопу. Этот абсолютно белый представитель породы «чешский альбинос» живет в Браславском районе. Здесь единственное место в Беларуси, где разводят элитных кроликов.

Кролики – это не только ценный мех, но и еще 5-6 килограммов диетического мяса. Когда эта юмореска была на пике популярности, на Браславщине уже процветала кроликоферма. Разводили здесь и черно-бурых лис. Но после перестройки не стало племенного молодняка. Да и рентабельность звероводческого хозяйства упала. Возродить промысел решили шесть лет назад. Породистых кроликов искали по всему свету.

Валерий Горбунов, исполняющий обязанности директора кроликофермфы:

База у нас уже была. Завезли мы племенной молодняк. Занимались мы этим практически три года – завозили породы.

Сейчас по породам этих кроликов можно изучать географию: французский баран, новозеландский белый, венский голубой, бургундский, калифорнийский. Всего – 14 европейских пород. Среди них и эксклюзивные для Беларуси.

Главный зоотехник Валерий Афанасьевич лично ездил на выставки в Польшу, Эстонию и Латвию. Чистопородных самцов закупали из Скандинавии – выбирали по родословным. У каждой разновидности свои особенности. Самая выдающаяся – кролики-гиганты.

Мех касторового кролика-рэкса очень хорош для шубок. Есть и мясные породы. На Оршанский мясоконсервный комбинат реализовано шесть тонн диетического кроличьего мяса, которое используется для изготовления консервов детского питания.

Но основная цель – элитные кролики. Для дальнейшего разведения их продают по всей Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В последнее время ажиотажный спрос на кроликов у россиян. Плодятся ушастые, действительно, быстро – крольчиха приносит от 8 до 12 малышей.

Мирослава Суркова, работница племенной кроликофермы:

Появляются маленькие. Тогда стараемся, чтобы чужие особо не ходили, потому что они тогда пугаются.

Кролики – вегетарианцы. Рацион – сено и комбикорм. В уходе – неприхотливые. По характеру – покладистые.

Поголовье фермы насчитывает две тысячи особей. Браславские специалисты уже ведут переговоры со скандинавами о покупке новых пород. Так что в год кролика в этом семействе ушастых ожидается прибавление.