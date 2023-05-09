Концерт, выставка техники и испытание военной экипировки. Посмотрите, как празднуют 9 Мая в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске многолюдно. На площади Победы проходит праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске многолюдно. На площади Победы проходит праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Параллельно работает выставка военной техники. Особый интерес она вызывает у самых маленьких жителей и гостей города. Ведь это тот редкий случай, когда мощные машины можно не только посмотреть, но и потрогать. Смельчаки даже решились примерить на себя современную экипировку защитников Родины.
Он тяжелый довольно-таки. Но по бокам, спереди пластины вытащили, потому что он бы был более увесистый. Комфортно, ничего не сказать. Шлем, знаете, из легкого материала делают, но мне кажется, защищает хорошо.
Машины военные и пушки.
Ребенку очень нравится, постоянно приходим на этот праздник, отмечаем его. Наш любимый праздник.
В эти минуты в парке имени Фрунзе началась программа для старшего поколения – танцевально-музыкальный проект «В старых ритмах у фонтана». Ближе к вечеру жителей и гостей города ожидает большой концерт «С Днем Победы».