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Концерт, выставка техники и испытание военной экипировки. Посмотрите, как празднуют 9 Мая в Витебске

09 мая 2023 14:30
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Новости Беларуси. В Витебске многолюдно. На площади Победы проходит праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Концерт, выставка техники и испытание военной экипировки. Посмотрите, как празднуют 9 Мая в Витебске-1

Параллельно работает выставка военной техники. Особый интерес она вызывает у самых маленьких жителей и гостей города. Ведь это тот редкий случай, когда мощные машины можно не только посмотреть, но и потрогать. Смельчаки даже решились примерить на себя современную экипировку защитников Родины.  

Концерт, выставка техники и испытание военной экипировки. Посмотрите, как празднуют 9 Мая в Витебске-4

Он тяжелый довольно-таки. Но по бокам, спереди пластины вытащили, потому что он бы был более увесистый. Комфортно, ничего не сказать. Шлем, знаете, из легкого материала делают, но мне кажется, защищает хорошо.  

Концерт, выставка техники и испытание военной экипировки. Посмотрите, как празднуют 9 Мая в Витебске-7

Машины военные и пушки.  

Концерт, выставка техники и испытание военной экипировки. Посмотрите, как празднуют 9 Мая в Витебске-10

Ребенку очень нравится, постоянно приходим на этот праздник, отмечаем его. Наш любимый праздник.  

В эти минуты в парке имени Фрунзе началась программа для старшего поколения – танцевально-музыкальный проект «В старых ритмах у фонтана». Ближе к вечеру жителей и гостей города ожидает большой концерт «С Днем Победы».  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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