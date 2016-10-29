Дедушка по переписке: в Гомельской области создадут базу данных одиноких пожилых людей

Новости Беларуси. Не по крови, но по переписке. В Гомеле десятки детей нашли своих бабушек и дедушек... «по почте».

Написать письма одиноким и пожилым первыми решились воспитанники детского дома.

Опыт удался: за время заочного общения люди разных поколений обрели друг в друге так необходимое в жизни тепло общения. Те, кто до сих пор знал друг друга лишь по письмам, сегодня впервые получили возможность увидеть друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письмо:

Здравствуй, дорогой дедушка. Меня зовут Вероника. Мне 15 лет. Я пишу я Вам из детского дома. Мне здесь очень хорошо, у меня много друзей. Но иногда я чувствую себя одиноко…

12 из 15 лет своей жизни Вероника провела в детском доме.

Она знает, что её бабушки и дедушки живы, однако никогда их не видела. Поразмыслив, девушка решила исправить ситуацию и написала своё первое письмо абсолютно незнакомому человеку.

Вероника Кудрис, автор проекта «Внуки по переписке», воспитанница Гомельского детского дома:

У меня есть дедушка, с которым я могу поговорить, поделиться какими-то чувствами эмоциями. Рассказать, как у меня прошла четверть, какие у меня хорошие предметы, как я учусь.

Девушка и не ожидала, что её первый опыт окажется таким востребованным. Помочь найти себе дедушек и бабушек к ней обратились десятки детей.

Анатолий Гордейчик, житель Дуяновского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

«Хочу поделиться с Вами эмоциями, чувствами и хорошим настроением».

Анатолию Прокофьевичу 75.

Из родственников в живых только двоюродная сестра, и та живёт в Украине. Каждого письма он ждёт как глоток свежего воздуха.

Анатолий Гордейчик:

Поймите одно единственное. Получить письмо, пусть и не принесёт большую радость. Но из письма видишь чувства человека, который тебе пишет.

Сегодня для них особенный день. Названные внучка и дедушка наконец-то встретились в живую.

Пусть и короткая, но встреча людей, которым есть о чём поговорить, а главное – людей, которым так нужно это простое человеческое общение. На Гомельщине уже решено создать базу данных одиноких пожилых людей, в которой